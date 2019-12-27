В Ташкенте прошел Форум выпускников российских вузов

18 декабря по инициативе представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан состоялся очередной Форум выпускников российских (советских) вузов, где также были подведены итоги работы русскоязычных СМИ.

В мероприятии приняли участие представители Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан, представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан, члены Правления Республиканского Объединения выпускников российских (советских) вузов в Узбекистане, журналисты русскоязычных СМИ, активисты Татарского общественного культурно-просветительного центра (ТОКПЦ) г.Ташкента, национально-культурных центров, творческая и научная интеллигенция.

В своем приветственном слове и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане Красильников А.В. отметил важность проведения подобных встреч, благодаря которым у представителей общественности и СМИ есть возможность ознакомиться с результатами проделанной работы представительства по укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан за 2019 год. В выступлении было отмечено, что в текущем году представительством Россотрудничества было проведено свыше 200 мероприятий в сфере продвижения русской культуры, укрепления позиций русского языка, научно-образовательной деятельности, военно-патриотической деятельности, поддержки организаций российских соотечественников. Красильников А.В. также выразил благодарность ведущим СМИ Узбекистана за многолетнее плодотворное сотрудничество, а Объединению выпускников российских (советских) вузов за сохранение традиций и развитие межкультурных связей.

Председатель Объединения выпускников российских (советских) вузов в Узбекистане, директор Института демократии и прав человека С. Ходжаева поблагодарила представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан за всестороннюю помощь и поддержку в регистрации Объединения и ознакомила участников с основными целями и задачами Объединения. Далее члены правления выпускников российских (советских) вузов выступили с докладами.

Председатель Совета старейшин ТОКПЦ г.Ташкента Гиниятуллин Р.А. отметил, что Узбекистан – многонациональная страна, жители которой хорошо понимают друг друга и на узбекском, и на татарском, и на русском языках. В тоже время основным языком общения соотечественников, проживающих в Узбекистане, является русский язык. В связи с этим важно уделять внимание дальнейшему сохранению и укреплению русского языка, который служит мостом между Россией и Узбекистаном.

Вечер продолжился вручением памятных наград.

Второй секретарь Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан Игнатенко С.С. вручил активным участникам почетные грамоты Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом «За особый вклад в поддержку России, развитие связей с исторической Родиной, сохранение русского языка и российской культуры» в числе которых и член Совета Всемирного Форума татарской молодежи, активист Совета татарской молодежи при ТОКПЦ г.Ташкента Исмагилову Н.Р.

И.о. руководителя представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Красильников А.В. вручил памятные грамоты «За большой личный вклад в укрепление дружбы и гуманитарного сотрудничества между народами Российской Федерации и Республики Узбекистан».

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в Ташкенте.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан