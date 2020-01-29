В Ташкенте провели патриотическую акцию, посвященную 76-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января в г.Ташкенте на территории Волгоградского мемориального комплекса состоялась памятная акция, посвященная 76-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Акция организована при содействии представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимир Тюрденев, Военный атташе по вопросам обороны Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан Александр Земзеров, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Андрей Красильников, дипломаты Посольства Российской Федерации, Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан, представители татарского, башкирского, крымско-татарского и русского национальных культурных центров, жители блокадного Ленинграда, воины-интернационалисты, кадеты школы №46 г. Ташкента, представители Ташкентской и Узбекистанской Епархии, студенты Ташкенсткой духовной семинарии, учащиеся школ, лицеев и колледжей г.Ташкента, слушатели курсов при РЦНК, журналисты и общественность, представители СМИ.

Шествие почетного караула ознаменовало начало памятной акции, в ходе которой прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, постаменту «Ленинград» и к месту захоронения капсулы с землей и прахом войнов-узбекистанцев, привезенной из г.Санкт-Петербурга, Пискаревского мемориального кладбища.

Акция освещалась корпунктом ТНВ-Планета в Ташкенте.

Представительство

Республики Татарстан

в Республике Узбекистан