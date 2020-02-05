В татарской буче, боевой, кипучей!

Эти февральские дни в татаро-башкирском объединении Акмолинской области Казахстана (председатель Рафаил Сулькарнаев) наполнены важными хлопотами по подготовке к предстоящим событиям. А это прежде всего – 175-летие великого казахского поэта, композитора, акына, переводчика Абая Кунанбаева. Только что состоялся по своему удачный челендж в поддержку выступления Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова. На фоне аккапельного исполнения Народным ансамблем «Галиябану» известной песни «Куземнен карасы» (Ты зрачок глаз моих) активисты молодежного крыла читали стихи Абая на разных языках.

А уже в предстоящее воскресенье пройдет Литературная гостиная, к которой также идет усиленная подготовка.

Вслед за Абаем – еще одна важная веха в жизни татарской диаспоры региона. Это ставший традиционным вечер памяти татарского поэта Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Эстафету старшего поколения примут малыши – учащиеся татарской воскресной школы (преподаватель Гаухар Аминова).

Забот у актива хватает, ведь нынешний год станет своеобразным экзаменом, итогом немалого пройденного пути. Этнообъединению исполнится 30 лет. Ведь именно такой отрезок времени назад состоялась учредительная конференция и впервые вышел на сцену фольклорный ансамбль «Галиябану».

Лариса АИТОВА,

г. Кокшетау, Акмолинская область, Казахстан.