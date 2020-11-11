В Татарской Каргале появился необычный арт-объект в честь национального татарского блюда

Эчпочмак — это башкирское и татарское национальное блюдо из дрожжевого или пресного теста с начинкой из картофеля, мяса, как правило, говядины, баранины, гуся или утки и лука. Без таких печеных «треугольников» не обходится ни одно торжественное застолье, их подают практически во всех ресторанах, кафе и столовых, а также в обычных продовольственных магазинах республики Татарстан.