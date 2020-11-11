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В Татарской Каргале появился необычный арт-объект в честь национального татарского блюда

В Татарской Каргале появился необычный арт-объект в честь национального татарского блюда

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 11.11.2020 0

Оренбуржец Анвар Искандаров вместе с супругой Фирузой решили, что эчпочмак должны знать все.

Фигура эчпочмака, которая полностью повторяет по цвету и форме настоящий пирожок, теперь украшает их семейное кафе на федеральной трассе «Оренбург-Уфа».

Эчпочмак — это башкирское и татарское национальное блюдо из дрожжевого или пресного теста с начинкой из картофеля, мяса, как правило, говядины, баранины, гуся или утки и лука. Без таких печеных «треугольников» не обходится ни одно торжественное застолье, их подают практически во всех ресторанах, кафе и столовых, а также в обычных продовольственных магазинах республики Татарстан.

Памятник эчпочмаку есть в Казани. Он стоит на небольшом постаменте в национальном комплексе «Туган Авылым». Казанский «эчпочмак» больше оренбургского собрата — он имеет высоту и ширину около двух метров.

56orb.ru

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