В Татарстане будет расширен туристический маршрут, посвященный Каюму Насыри

Созданный в Зеленодольском районе Татарстана проект «Путешествие в татарскую деревню. Сохранение наследия Каюма Насыри» будет расширен за счет средств гранта Президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Углубленный туристический маршрут проходит по местам в селах Малые Ширданы и Большие Ачасыры, связанным с великим татарским просветителем Каюмом Насыри. В этом году исполнилось 195 лет со дня его рождения.

Сначала авторы проекта создали пешеходный маршрут в Малых Ширданах и организовали ремесленные мастер-классы в музее имени Каюма Насыри в Больших Ачасырах. Маршрут вызвал самые положительные впечатления у прошедших его путешественников.

Теперь Фонд президентских грантов выделит проекту почти 500 тыс. рублей. С их помощью инициативу предполагается вывести на новый уровень. В Малых Ширданах планируется открыть библиотеку, которая одновременно станет и музеем просветителя. Это позволит углубить экскурсионный маршрут и одновременно возродить местное учреждение культуры.

Кроме того, авторы инициативы в дополнение к мастер-классам по ткачеству, прядению, вязанию и вышиванию намерены организовать программу «Путешествие в мир лекарственных трав» с основой в виде труда Насыри «Целебные травы».

Местные жители будут собирать растения и изготавливать упаковки для травяного чая. А для туристов окажутся предусмотрены интерактивные занятия по изготовлению чая по рецепту просветителя с последующей дегустацией. Для этого необходимо будет построить беседку в саду Архитектурно-этнографического музея имени Каюма Насыри.

«Новое направление будет использовано и в работе сельской школы», – отмечают в пресс-службе администрации района.

tatar-inform.ru