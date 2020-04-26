В Татарстане будет создан маршрут по местам съемок сериала «Зулейха открывает глаза»

«Все сцены снимались в живописнейших местах республики — специально для съемок был построен поселок Семрук, сцены родной деревни Зулейхи были сняты в этнографическом музее под открытом небом „Татар авылы“ и, безусловно, это исторический центр Казани. Мы уверены, что маршрут будет интересен всем, кто приедет в Татарстан после снятия всех ограничений», — отметил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.