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В Татарстане будет создан маршрут по местам съемок сериала «Зулейха открывает глаза»

В Татарстане будет создан маршрут по местам съемок сериала «Зулейха открывает глаза»

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 26.04.2020 0 1

Туроператоры предложили создать маршрут по местам съемок сериала «Зулейха открывает глаза» в Татарстане, идею поддержал Госкомитет РТ по туризму, сообщает пресс-служба ведомства.

«Все сцены снимались в живописнейших местах республики — специально для съемок был построен поселок Семрук, сцены родной деревни Зулейхи были сняты в этнографическом музее под открытом небом „Татар авылы“ и, безусловно, это исторический центр Казани. Мы уверены, что маршрут будет интересен всем, кто приедет в Татарстан после снятия всех ограничений», — отметил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Поддержали идею и экскурсоводы республики. «Надеюсь, когда туристы вернутся в Татарстан и все ограничения будут сняты, маршрут будет пользоваться популярностью», — сказал председатель Гильдии экскурсоводов РТ Михаил Лапкин.

tatar-inform.ru

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