В Татарстане наградят самую активную молодежь 2020 года

1 и 2 декабря в IT-парке в рамках X Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан. Территория возможностей» соберут вместе победителей грантовых конкурсов, лучших участников летней форумной кампании и роуд-тура «Время молодых» 2020 года.

Только за этот год 56 республиканских проектов выиграли 30 255 330 миллионов рублей на Всероссийских форумах. Среди них Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», Всероссийский форум «Территория смыслов», Молодежный форум ПФО «iВолга», Молодежный форум Сибирского федерального округа «Байкал» и другие.

Среди наиболее крупных грантов – проект «Академия КВН» Екатерины Евтиховой, направленный на развитие молодежного КВН в Татарстане. Гранты также дали проекту по созданию блог-тура по объектам культурного наследия ЮНЕСКО, фестивалю современной поэзии «Слэм», «Студии студенческого кино», проектам «Наставники Менделеева», «Like a Donor 2.0» и многим другим.

Форум «Наш Татарстан. Территория возможностей» соберет вместе победителей грантовых конкурсов и лучших участников форумной кампании этого года. Для молодых активистов проведут образовательные семинары от представителей Фонда Президентских грантов, Федерального агентства по делам молодежи и Ресурсного молодежного центра России, а также пройдут встречи с представителями профильных министерств республики по реализации проектов победителей. Лучших наградят благодарственными письмами и предоставят грантовую поддержку.

Важной частью Форума станет встреча с победителями акции «Время молодых». В рамках роуд-тура 2020 года команда экспертов Министерства по делам молодежи Республики Татарстан проехала 45 районов и провела 7 740 километров в пути. За весь тур было представлено 617 проектов, часть из которых уже получила поддержку и сейчас реализуется. 1 декабря о своем проекте по созданию этно-канала в YouTube расскажет Евгений Шутько – лучший участник акции «Время молодых» в Кайбицком районе и призер «Тавриды».

Кроме этого, в рамках форума пройдет выставка проектов – финалистов. Так, Алия Мингазова из Гимназии-интерната №4 представит свой проект по созданию современной одежды с татарской идентичностью при помощи латинского написания татарского языка – заманалифа. А Аделя Зиннатуллина расскажет про проект «Шахматы на ощупь» – комплекс шахматных мероприятий для слепых и слабовидящих, направленный на всестороннее развитие личности.

Форум пройдет с соблюдением всех эпидемиологических требований.

Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан. Территория возможностей» проходит в Казани с 2010 года. За всю историю форума молодежь республики от 14 до 35 лет представила почти 10 000 проектов, 163 из которых были успешно реализованы. 82 проекта смогли стать победителями федеральных грантовых конкурсов благодаря Форуму.

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