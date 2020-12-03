В Татарстане объявлена литературная премия имени Шарифа Камала

Министерство культуры Республики Татарстан, Национальный музей РТ, Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (Дом татарской книги) учредили литературную премию имени Шарифа Камала для молодых писателей в номинациях «проза» (рассказ, новелла, маленькая повесть, нон-фикшн) и «художественный перевод».

Премия учреждена с целью популяризации литературного наследия Шарифа Камала, выявления талантливых молодых авторов, пишущих в жанре «проза» и работающих в жанре «художественный перевод», развития малых жанров, стимулирования литературной деятельности молодых авторов, привлечения внимания широкой общественности к феномену живого литературного процесса.

На литературную премию имени Шарифа Камала могут претендовать школьники, студенты СУЗов и ВУЗов, авторы от 12 до 30 лет. Еще одна цель конкурса – ознакомление молодых переводчиков с творчеством Шарифа Камала, развитие направления литературного перевода, популяризация и продвижение произведений татарского классика на иностранных языках.

Этапы проведения:

1) до 15 декабря производится сбор произведений молодых писателей и переводчиков, они должны быть отправлены на электронную почту оргкомитета конкурса: kamalpremiyese@yandex.ru

2) эксперты отбирают произведения и переводы, проводят мастер-классы, вебинары с молодыми авторами. На этом этапе мы знакомим с членами комиссии и молодыми авторами.

3) результаты конкурса определяются в конце декабря.

Вручение литературной премии по итогам конкурса в двух номинациях состоится в Музее истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (Дом татарской книги) в конце декабря.

Положение о литературной премии имени Шарифа Камала прилагается.

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