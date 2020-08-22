В Татарстане планируют до 2024 года установить два памятника Саре Садыковой

В Татарстане до 2024 года намерены установить два памятника татарской певице, композитору и актрисе Саре Садыковой. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

За установку памятников местные жители проголосовали на сходах граждан.

«Утвердить прилагаемый комплекс мер (“дорожную карту“) по решению вопросов, поступивших на сходах граждан в муниципальных образованиях РТ и в ходе избирательной кампании депутатов Госсовета РТ VI созыва через онлайн-сервис “Мой депутат“ и проект “Мобильная приемная“, на 2020–2024 годы», – говорится в документе.

Первую скульптуру в деревне Олуяз должен по согласованию разместить Исполком Высокогорского района в 2022 году.

Второй памятник Исполком Казани по согласованию установит на пересечении улиц Татарстан и Тукая к 2024 году.

Марат Ишкильдин

tatar-inform.ru