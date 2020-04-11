enrutat
Главная / В Татарстане подписано новое постановление, которое вносит изменения в существующий режим самоизоляции
В Татарстане подписано новое постановление, которое вносит изменения в существующий режим самоизоляции

В Татарстане подписано новое постановление, которое вносит изменения в существующий режим самоизоляции

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 11.04.2020 0 26

Коротко о том, что изменилось:

  • Начиная с 11 апреля на территории республики запрещается посещение кладбищ. Это возможно только если жители РТ оформляют документы на погребение или участвуют в церемонии похорон;
  • Начиная с 13 апреля приостанавливают прием документов многофункциональные центры в республике. Исключение составляют случаи, когда ведется прием по предварительной записи на определенную дату и если заявление нельзя подать в электронном виде через портал Госуслуг;
  • Помимо возобновления работы 17 системообразующих предприятий Татарстана, с 13 апреля могут приступить к работе их поставщики и подрядчики;
  • Разрешена деятельность салонов сотовой связи, у которых есть отдельный вход. При этом необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры;
  • В парках и скверах республики в период особого режима находиться нельзя;
  • Такси могут перевозить только двух пассажиров, при этом все находящиеся в салоне автомобиля люди должны быть в масках.

Документ подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Полный текст здесь.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.