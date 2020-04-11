В Татарстане подписано новое постановление, которое вносит изменения в существующий режим самоизоляции

Коротко о том, что изменилось:
- Начиная с 11 апреля на территории республики запрещается посещение кладбищ. Это возможно только если жители РТ оформляют документы на погребение или участвуют в церемонии похорон;
- Начиная с 13 апреля приостанавливают прием документов многофункциональные центры в республике. Исключение составляют случаи, когда ведется прием по предварительной записи на определенную дату и если заявление нельзя подать в электронном виде через портал Госуслуг;
- Помимо возобновления работы 17 системообразующих предприятий Татарстана, с 13 апреля могут приступить к работе их поставщики и подрядчики;
- Разрешена деятельность салонов сотовой связи, у которых есть отдельный вход. При этом необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры;
- В парках и скверах республики в период особого режима находиться нельзя;
- Такси могут перевозить только двух пассажиров, при этом все находящиеся в салоне автомобиля люди должны быть в масках.
Документ подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Полный текст здесь.