В Татарстане после реставрации откроют старинную каменную мечеть

Сегодня, 11 декабря, Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит село Нижняя Береске в Атнинском районе, где после реставрации откроется мечеть, построенная в 1969 году. Об этом сообщила пресс-служба президента РТ.

Мечеть называют первой кирпичной мечетью за пределами Казани. Она считается памятником архитектуры и объектом культурного наследия регионального значения. Ее возвели после 200-летнего перерыва в каменном зодчестве татар на год раньше, чем мечеть Шигабутдина Марджани в Казани.

Напомним, постройку укрепляли и реставрировали с 2014 года, а в августе этого года на ее купол установили полумесяц.