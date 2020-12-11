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В Татарстане после реставрации откроют старинную каменную мечеть

В Татарстане после реставрации откроют старинную каменную мечеть

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 11.12.2020 Комментарии к записи В Татарстане после реставрации откроют старинную каменную мечеть отключены 8

Сегодня, 11 декабря, Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит село Нижняя Береске в Атнинском районе, где после реставрации откроется мечеть, построенная в 1969 году. Об этом сообщила пресс-служба президента РТ.

Мечеть называют первой кирпичной мечетью за пределами Казани. Она считается памятником архитектуры и объектом культурного наследия регионального значения. Ее возвели после 200-летнего перерыва в каменном зодчестве татар на год раньше, чем мечеть Шигабутдина Марджани в Казани.
Напомним, постройку укрепляли и реставрировали с 2014 года, а в августе этого года на ее купол установили полумесяц.
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