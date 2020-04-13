В Татарстане провели 24 тыс. исследований на Covid-19

В Татарстане провели 24 тыс. тестов на коронавирус Covid-19. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков.
«В республике число заболевших составляет 73 человека, выздоровели 17 человек, проведено исследований на коронавирусную инфекцию всего 24 тыс., в том числе в лабораторных медицинских учреждениях республики — около 12 тыс.», — сказал эксперт.
Всего по России зафиксированы 15 тыс. 770 случаев заражения Covid-19, из них 2186 — за последние сутки.
Аделя Зиатдинова