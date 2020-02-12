В Татарстане пройдет турнир по татарской борьбе корэш имени Мусы Джалиля

13-15 февраля в Татарстане пройдет 57-ой Республиканский турнир по татарской борьбе корэш имени поэта-героя Мусы Джалиля.

Турнир состоится в спортивном комплексе «Биектау» с.Высокая Гора Высокогорского муниципального района (ул. Центральная д.11А).

В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов, которые представят 45 команд из городов и районов Республики Татарстан, команды из Республики Башкортостан, Республики Марий Эл и Чувашской Республики. Они определят победителей в весовых категориях до 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 100 кг, 130 кг и свыше 130 кг. Ветераны поборются в абсолютной весовой категории – свыше 50 лет.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится 14 февраля в 10:00.

Традиционно Федерация корэш Республики Татарстан, во время проведения данного турнира подводит итоги уходящего года и награждает отличившихся почетными грамотами и ценными призами.

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