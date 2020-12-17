В Татарстане пройдут масштабные съемки татаро-казахского фильма «Тарлан»

В Татарстане в июне 2021 году стартуют масштабные съемки полнометражного фильма «Тарлан». Об этом на пресс-завтраке в кинотеатре «Мир» рассказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Мы продолжим съемки в Татарстане в начале июня. Самая масштабная работа осталась для республики — Сабантуй, скачки и флешбэки», — сказала Айтуганова.

В съемках на территории республики примет участие большое количество татарстанских актеров.

К слову, название фильма изменили с «Алмачуар» на «Тарлан» из-за масти одного из главных героев картины — коня.

Осенью будущего года фильм планируют выпустить в прокат.

Марат Ишкильдин

tatar-inform.ru