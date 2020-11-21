В Татарстане разыграют гранты среди учителей, преподающих на татарском языке

Власти республики поддержат педагогов, преподающих на родном татарском языке. Для них разыграют 100 грантов, каждый победитель получит по 50 тыс. рублей. Об этом говорится в постановлении кабмина РТ.

Среди критериев конкурсного отбора значатся наличие положительного отзыва от работодателя, разнообразие и оригинальность форм работы, методическая активность соискателя, результативность учеников в конкурсах и олимпиадах и т. д. Приветствуется наличие методического проекта, который призван популяризовать обучение на татарском языке.

«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и науки Республики Татарстан», — говорится в документе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 декабря этого года. Cоглашения о предоставлении гранта будут заключаться до 17 декабря, отмечается на сайте ведомства.



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