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В Татарстане разыграют гранты среди учителей, преподающих на татарском языке

В Татарстане разыграют гранты среди учителей, преподающих на татарском языке

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Новости конгресса, Главные новости, 21.11.2020 0 1

Власти республики поддержат педагогов, преподающих на родном татарском языке. Для них разыграют 100 грантов, каждый победитель получит по 50 тыс. рублей. Об этом говорится в постановлении кабмина РТ.

Среди критериев конкурсного отбора значатся наличие положительного отзыва от работодателя, разнообразие и оригинальность форм работы, методическая активность соискателя, результативность учеников в конкурсах и олимпиадах и т. д. Приветствуется наличие методического проекта, который призван популяризовать обучение на татарском языке.

«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и науки Республики Татарстан», — говорится в документе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 декабря этого года. Cоглашения о предоставлении гранта будут заключаться до 17 декабря, отмечается на сайте ведомства.


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