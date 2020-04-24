В Татарстане стартовал благотворительный марафон «Рамадан – месяц добрых дел». Ежегодная акция объявлена Духовным управлением мусульман Республики Татарстан в рамках месяца Рамадан в поддержку тяжелобольных детей, малоимущих семей и нуждающихся. Традиционно именно в этот священный месяц мусульмане республики проявляют наибольшую активность в благотворительности, поскольку одним из предписаний Рамадана является милостыня и пожертвования. Награда за благие деяния и проявленную щедрость по отношению к малоимущим и больным увеличивается в эти 30 дней многократно и приближает человека к Всевышнему Аллаху.

Помощь детям

Герой первой истории – Далиль Валиев. Ему 3 года. Малыш родился с гипертензионно-гидроцефальным синдромом и кистой сосудистого сплетения. С трех месяцев малыш начал закатывать глаза. В год и девять месяцев ему поставили окончательный диагноз – «резидуальная энцефалопатия в форме задержки психо-речевого развития с аутистическим расстройством поведения». Но этот «собирательный» диагноз может уйти, если мальчик получит высококлассное лечение. Мама и папа Далиля используют все возможности для лечения, но курсы платные и их много. По понятным причинам единственный кормилец в семье – это папа малыша, но Валиевы не теряют надежды на единоверцев. Сумма к сбору – 60’000 рублей.

Второго героя зовут Константин Баранов. Ему 4 года. У его мамы случились преждевременные роды, что, безусловно, отразилось на состоянии малыша. Сейчас у Кости ДЦП тяжелой степени… Родители мальчика делают всё возможное, чтобы улучшить состояние сына. Однако сделать это непросто, ведь в семье работает только отец, а у мамы круглосуточная неоплачиваемая работа – она ухаживает за тяжелобольным ребенком. Нужно непрерывное лечение. Сумма к сбору – 60’000 рублей. К сожалению, у родителей Кости нет возможности оплатить лечение самостоятельно. Они просят о помощи.

Героиня третьей истории – Камилла Киреева. Этой жизнерадостной девушке 21 год. Улыбка не сходит с её лица, даже несмотря на целый «букет» диагнозов: ДЦП, спастический тетрапарез, искривление позвоночника 3-4 степени, частичная атрофия зрительных нервов… Камилла мужественно борется с этими болезнями, и в этом ей помогает ее любящая мама, которая воспитывает дочь одна. Добрые люди помогают им с курсами реабилитации, ведь Фарида ханум не может работать из-за постоянного ухода за тяжелобольной дочерью. Очередной курс стоит 60’000 рублей.

Четвёртому подопечному – Руфату Агаеву – 13 лет, и у него есть инвалидность, которую он получил из-за укуса змеи… После этого он впал в кому. Спустя некоторое время Руфат очнулся, и у него начались не только физические расстройства, но и психические. В семье, помимо Руфата, воспитываются еще пятеро детей, а работает только отец, которому необходимо заботится также и о своей тяжелобольной матери. Очередной курс реабилитации для Руфата стоит 60’000 рублей, которых у родителей, конечно же, нет. Он нуждается в нашей помощи.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Лучшая милостыня – это милостыня Рамазана». Пусть Всевышний Аллах примет ваши благие деяния.

Есть пять способов оказания помощи этим больным детям:

Первый: отправить SMS-сообщение с одним словом САДАКА на номер 7715. Стоимость сообщения 50 рублей.

Второй: в SMS-сообщении написать слово САДАКА оставить пробел и указать нужную сумму, например САДАКА 300. В этом случае со счета мобильного телефона будут списаны 300 рублей.

Третий: карта Сбербанка 5336 6900 3516 7669 (сотрудник фонда «Закят» Альметов Ильнур Махмутович).

Четвёртый: средства можно перечислить на счет, реквизиты указаны ниже.

Полное наименование организации Благотворительный Фонд «Закят» Сокращенное наименование организации Фонд «Закят» Генеральный директор Марданов Булат Раифович ИНН 1655068682 КПП 165501001 ОГРН 1091600003153 Банк ПАО «Ак барс» банк К/с 30101810000000000805 Р/с 40703810400020000071 БИК 049205805 Юридический адрес 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6. Фактический адрес 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6. Телефон 8(987)225-33-22 В назначении платежа указать – «ДЕТЯМ»

Пятый: Полное наименование организации Благотворительный Фонд «Закят»

Сокращенное наименование организации Фонд «Закят»

Генеральный директор Марданов Булат Раифович

ИНН 1655068682

КПП 165501001

ОГРН 1091600003153

Банк ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» N8610 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЗАНЬ

К/с 30101810600000000603

Р/с 40703.810.3.62190000764

БИК 049205603

Юридический адрес 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6.

Фактический адрес 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6.

Телефон 89872253322

Сайт www.zakyatrt.ru

e-mail: fondzakyat@yandex.ru

Назначение платежа — «детям«

Помощь малоимущим семьям

Кроме того, в Рамазан ДУМ РТ традиционно оказывает малоимущим семьям и нуждающимся продовольственную помощь. Напомним, в прошлом году, благодаря поддержке неравнодушных людей, Благотворительному фонду «Закят» ДУМ РТ удалось передать более 5,5 тонн продуктов питания 900 малоимущих семьям Казани. Надеемся, что несмотря на сложившиеся обстоятельства в мире, в стране и в республике, вместе мы сможем выполнить эту социальную задачу и в этом году тоже. Тем более, что вследствие введения на территории Татарстана режима всеобщей самоизоляции, пожилые и одинокие люди находятся дома и не имеют ни средств, ни возможности выйти на улицу за продуктами питания. Всего с начала режима самоизоляции продуктовые наборы от ДУМ РТ получили свыше сотни людей. Оказание помощи продолжается. В продуктовой набор входят: мука, крупы, подсолнечное масло, консервы, сахар, макароны, чай, пастила и конфеты.

Если у вас есть желание принять участие в этом благом деле, вы можете пожертвовать денежные средства

1. На номер карты Сбербанка 4817 7601 6652 0787 (владелец карты – сотрудник БФ «Закят» Бурганова Майя Атамуратовна).

2. Полное наименование организации Благотворительный Фонд «Закят»

Сокращенное наименование организации Фонд «Закят»

Генеральный директор Марданов Булат Раифович

ИНН 1655068682

КПП 165501001

ОГРН 1091600003153

Банк ПАО «Ак барс» банк

К/с 30101810000000000805

Р/с 40703810400020000071

БИК 049205805

Юридический адрес 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6.

Фактический адрес 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6.

Телефон 89872253322

Назначение платежа — «проднаборы».

3.Полное наименование организации Благотворительный Фонд «Закят»

Сокращенное наименование организации Фонд «Закят»

Генеральный директор Марданов Булат Раифович

ИНН 1655068682

КПП 165501001

ОГРН 1091600003153

Банк ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» N8610 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЗАНЬ

К/с 30101810600000000603

Р/с 40703.810.3.62190000764

БИК 049205603

Юридический адрес 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6.

Фактический адрес 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6.

Телефон 89872253322

Сайт www.zakyatrt.ru

e-mail: fondzakyat@yandex.ru

Назначение платежа — «проднаборы»

VIII Республиканский ифтар

Несмотря на сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку в мире, стране и республике, в Татарстане пройдет VIII Республиканский ифтар. Его организаторы – Духовное управление мусульман РТ, стадион «Ак барс Арена» и национально-туристический комплекс «Туган авылым» — приняли решение поменять формат проекта с учетом пандемии, а также объявленного в Татарстане Года столетия ТАССР. Таким образом, в отличие от предыдущих, VIII Республиканский ифтар побьет собственный рекорд, охватив до 30 000 человек по всему региону, и будет посвящен 100-летию ТАССР, пройдя под эгидой «ифтара 100-летия». Для обеспечения безопасности в условиях пандемии ифтар реализуется в режиме «с доставкой на дом» и с ориентацией исключительно на нуждающиеся категории населения. Кроме того, «ифтар столетия» состоится не в один день, как ранее, а продлится в течение всего месяца Рамазан.

При этом организаторы ифтара дают возможность всем желающим внести свой вклад в реализацию этого социально значимого проекта.

1.Перечислить средства можно, отправив смс на номер 7715 с текстом: ИФТАР пробел СУММА. Например, ИФТАР 300.

2. Помочь можно на карту СБ 5469 6200 1751 2813 ( Булат Раифович М).

3. Полное наименование организации Благотворительный Фонд «Закят»

Сокращенное наименование организации Фонд «Закят»

Генеральный директор Марданов Булат Раифович

ИНН 1655068682

КПП 165501001

ОГРН 1091600003153

Банк ПАО «Ак барс» банк

К/с 30101810000000000805

Р/с 40703810400020000071

БИК 049205805

Юридический адрес 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6.

Фактический адрес 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6.

Телефон 89872253322

Назначение платежа — «ифтар»

4. Полное наименование организации Благотворительный Фонд «Закят»

Сокращенное наименование организации Фонд «Закят»

Генеральный директор Марданов Булат Раифович

ИНН 1655068682

КПП 165501001

ОГРН 1091600003153

Банк ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» N8610 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЗАНЬ

К/с 30101810600000000603

Р/с 40703.810.3.62190000764

БИК 049205603

Юридический адрес 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6.

Фактический адрес 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6.

Телефон 89872253322

Сайт www.zakyatrt.ru

e-mail: fondzakyat@yandex.ru

Назначение платежа — «ифтар»

Ежедневно по 1000 ифтар-наборов будут формироваться на территории стадион «Ак барс Арена» и национально-туристического комплекса «Туган авылым» и передаваться Благотворительному фонду «Закят» ДУМ РТ, имамам казанских мечетей и мухтасибам районов Татарстана для дальнейшей раздачи нуждающимся по адресам. При производстве и доставке ифтар-наборов организаторы предпримут все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, рекомендованные Роспотребнадзором.

Поддержим строительство мечети!

4 апреля в мечети с.Ст.Каразирек Ютазинского района произошел пожар. Деревянное здание 2002 года постройки потерпело серьезный ущерб и сгорело почти полностью. Мечеть служила для прихожан двух сел.

Сейчас на месте сгоревшей мечети в с.Ст.Каразирек Ютазинского района начались строительные работы. Для восстановления здания, благодаря неравнодушным мусульманам, Благотворительному фонду «Закят» ДУМ РТ удалось собрать свыше 800 тысяч рублей. Мечеть отстраивается по технологии сип-панелей, которая позволяет значительно сократить расход времени, материалов и трудозатрат. После пожара на месте мечети сохранился лишь минарет и фундамент. Планируется, что мечеть будет восстановлена к Ураза-байраму. Сбор средств продолжается.

Уважаемые мусульмане, братья и сестры! В эти дни, в связи с пандемией коронавируса, мечети остаются без внимания. Ин шаа Аллах, эпидемия отступит, и мы вновь направимся к ним, чтобы обратиться к Всевышнему со своими насущными проблемами. Пожалуйста, не останьтесь в стороне от этой беды, которая произошла с домом Аллаха. Помните о том, что сказал Пророк ﷺ: «Тому, кто построит мечеть, даже с размером гнезда куропатки, Всевышний построит дом в Раю». Поможем вместе!

Для оказания финансовой помощи действуют следующие реквизиты:

1. Карта СБ 63900 262901 4626229 на имя Альметова Ильнура Махмутовича.

2. Полное наименование организации Благотворительный Фонд «Закят»

Сокращенное наименование организации Фонд «Закят»

Генеральный директор Марданов Булат Раифович

ИНН 1655068682

КПП 165501001

ОГРН 1091600003153

Банк ПАО «Ак барс» банк

К/с 30101810000000000805

Р/с 40703810400020000071

БИК 049205805

Юридический адрес 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6.

Фактический адрес 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6.

Телефон 89872253322

Назначение платежа — «мечеть».

3. Полное наименование организации Благотворительный Фонд «Закят»

Сокращенное наименование организации Фонд «Закят»

Генеральный директор Марданов Булат Раифович

ИНН 1655068682

КПП 165501001

ОГРН 1091600003153

Банк ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» N8610 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЗАНЬ

К/с 30101810600000000603

Р/с 40703.810.3.62190000764

БИК 049205603

Юридический адрес 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6.

Фактический адрес 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6.

Телефон 89872253322

Сайт www.zakyatrt.ru

e-mail: fondzakyat@yandex.ru

Назначение платежа — «мечеть»

dumrt.ru