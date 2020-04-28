В Татарстане стартовала акция Бессмертный полк онлайн

В этом году из-за эпидемии коронавируса Covid-19 мероприятие проходит в новом формате.
Татарстанцы уже начали выкладывать истории и фото своих героев в социальных сетях. Среди них — министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, певица Лэйна, татарстанские блоггеры.
Чтобы сохранить память о наших ветеранах — бабушках и дедушках:
🚩 Подготовьте фотографию родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной войне;
🚩Сделайте фотографию или видеоролик с использованием портрета родственника-участника ВОВ;
🚩Подготовьте текст к посту: личную историю, связанную с участником ВОВ:
• Краткую информацию (имя, фамилия, род войск или деятельности, годы участия в войне и, при наличии, другую интересную информацию)
• Используйте хэштеги #БессмертныйПолкРоссии #БессмертныйПолкТатарстан#БессмертныйПолкОнлайн;
🚩 Опубликуйте пост в социальной сети ВКонтакте, Одноклассники или Instagram.
Все истории разместят в официальном сообществе регионального отделения — Бессмертный полк России. Республика Татарстан и на общероссийском онлайн-ресурсе.