В Татарстане выберут лучшего учителя татарского языка

В Татарстане начался зональный этап Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы».

Конкурс педагогического мастерства среди преподавателей татарского языка проводится в республике ежегодно. В прошлом году в нем приняли участие 70 учителей.

Педагогам из 45 районов республики 13 регионов России предстояло пройти несколько конкурсных этапов. Как правило, одним из финальных испытаний является разговор с министром образования и науки РТ Рафисом Бургановым.

Призерами 2 и 3 степени Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы» в 2019-м году стали: Азалия Габдрахимова, учитель Муллашинской школы Тюменского района Тюменской области, Фарида Сабирзянова, учитель школы № 30 г. Набережные Челны, Гульназ Ахтямова, учитель школы № 175 Советского района г. Казани, Илсеяр Губайдуллина, учитель Сугутской школы Чувашской республики, Инсия Маликова, учитель Новотроицкой школы Тукаевского района.

Первого места удостоились учитель татарского языка и литературы гимназии № 155 Ново-Савиновского района Казани Гульнара Назипова и учитель школы № 104 г. Стерлитамака Республики Башкортостан Римма Галиева.

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