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В Татарстане за январь прошло более 1,3 тыс. мероприятий, посвященных столетию ТАССР

В Татарстане за январь прошло более 1,3 тыс. мероприятий, посвященных столетию ТАССР

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 04.02.2020 0 9

В Татарстане за первый месяц 2020 года провели более 1,3 тыс. мероприятий, посвященных 100-летию ТАССР. Об этом на совещании по подготовке и празднованию 100-летия образования Татарской АССР сообщил заместитель гендиректора Дирекции спортивных и социальных проектов Гадель Садриев.

«За месяц проведено 1347 мероприятий, при этом предполагалось провести всего 113», — сообщил Садриев.

Из всех торжеств 44 были республиканского уровня, 1303 — муниципального.

Основную часть мероприятий составили выставки. Далее шли культмассовые, общественно-политические, образовательные, спортивные события и чествования «сотых» детей, семейных пар и юбиляров «100+», отметил спикер.

Марат Ишкильдин

tatar-inform.ru

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