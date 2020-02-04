В Татарстане за январь прошло более 1,3 тыс. мероприятий, посвященных столетию ТАССР

В Татарстане за первый месяц 2020 года провели более 1,3 тыс. мероприятий, посвященных 100-летию ТАССР. Об этом на совещании по подготовке и празднованию 100-летия образования Татарской АССР сообщил заместитель гендиректора Дирекции спортивных и социальных проектов Гадель Садриев.
«За месяц проведено 1347 мероприятий, при этом предполагалось провести всего 113», — сообщил Садриев.
Из всех торжеств 44 были республиканского уровня, 1303 — муниципального.
Основную часть мероприятий составили выставки. Далее шли культмассовые, общественно-политические, образовательные, спортивные события и чествования «сотых» детей, семейных пар и юбиляров «100+», отметил спикер.
Марат Ишкильдин