В Татарстане запускают программы по развитию и популяризации концепции халяльного образа жизни Halal Life Style

25 декабря в 15:30 в казанском Технопарке в сфере высоких технологий «ИТ-парк» состоится круглый стол по запуску Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан программы «Халяльный туризм» в рамках Плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию и популяризации концепции халяльного образа жизни (Halal Life Style), утверждённого Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан.

Комплекс мероприятий реализуется согласно деятельности Группы стратегического видения «Россия – исламский мир», которую по поручению Президента Владимира Путина с 2014 года возглавляет Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. «Дорожная карта» затрагивает такие сферы, как халяльный туризм, халяльное производство, мода, финансы, IT и медиа.

Первый этап реализации программы «Халяльный туризм» – запуск сертификации санаториев нашего региона на соответствие стандартам халяль, а также онлайн-вовлечение граждан к участию в мероприятиях в сфере халяль посредством специализированного сайта halallifestyle.ru.

К обсуждению приглашены руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина; Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин; Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов; Председатель Комитета по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман Татарстана Ирек Зиганшин; Главный ученый секретарь Совета улемов Республики Татарстан Рустам Нургалиев; Доцент, кандидат юридических наук, руководитель научной группы по исследованию взаимодействия современного гражданского и исламского права Ильсур Салихов; Главный ученый секретарь Совета улемов Республики Татарстан Ришат Хамидуллин; соучредитель ресторанного комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов.

«Татарстан уделяет большое внимание развитию индустрии халяль. Сегодня понятие «халяль» – не только стандарт для последователей ислама, но и показатель качества продукции и услуг в светских обществах. Здесь представлены практически все сектора экономики. Презентацию потенциала халяльного сегмента мы традиционно проводим на полях выставки Russia Halal Expo, которая проводится в рамках Международного экономического саммита «Россия-Исламский мир: KAZANSUMMIT». И сегодня мы делаем новый шаг на пути к развитию индустрии, приобщению жителей Татарстана и всей страны к халяльному образу жизни, увеличению туристического потока мусульман и популяризации татарстанских брендов халяль», – поделилась руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

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