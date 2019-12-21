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В театре Камала определят победителей конкурса «Новая татарская пьеса»

В театре Камала определят победителей конкурса «Новая татарская пьеса»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.12.2019 0 6

22 декабря в 19:00, в день рождения татарского театра, в Татарском государственном Академическом театре им.Г.Камала состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса «Новая татарская пьеса».

Всего на конкурс было прислано свыше 50 работ. В лонг-лист члены жюри отобрали 22 пьесы.

Работы оценивали: председатель жюри – Разиль Валеев, члены жюри — Гали Арсланов, Фарид Бикчантаев, Зульфия Валеева, Айгуль Габяши, Альфат Закирзянов, Ильнур Закиров, Нурания Замалеева, Нияз Игламов, Олег Киньзягулов, Гульшат Фаттахова, Ильдар Хайруллин, Гульназ Хасанова.

Авторы трех пьес-победителей награждаются денежными премиями. Пьесы-победители будут опубликованы на правах рукописи в специальном сборнике, а также будут предложены театрам для постановки.

kamalteatr.ru

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