С 23 по 30 декабря в театре Камала состоится премьера детского спектакля в жанре игра-фантазия «Душа подушки». Перед спектаклем в фойе театра будет разыграно представление вокруг ёлки с участием Деда Мороза и Снегурочки.

В одном обыкновенном городе, в одной обыкновенной семье жил-был ребенок. Как-то раз взрослые взяли да и потеряли его любимую игрушку. Не нарочно, конечно, а из-за обыкновенной взрослой невнимательности. И, по своему обыкновению, они даже не почувствовали, что малыш остался совсем один, без единственного друга, с которым всегда можно было пошалить, рассказать ему секрет, пофантазировать. И так случилось, что однажды и совершенно случайно дитя оказалось в сказке…

Авторы спектакля приглашают маленьких зрителей и их родителей в мир театральной фантазии, где подушки умеют говорить, а люди их слышат… Где истории вымышленные и правдивые, об озорниках и паиньках, страхах и сомнениях, дружбе и эгоизме, храбрости и честности помогут по-новому взглянуть на многие обыкновенные проявления жизни, а, главное, поверить в то, что чудо возможно, просто надо в него сильно-сильно верить.

kamalteatr.ru