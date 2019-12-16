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В театре Камала состоится премьера татарской сказки «Танбатыр»

В театре Камала состоится премьера татарской сказки «Танбатыр»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 16.12.2019 0 13

В Татарском государственном Академическом театре им.Г.Камала продолжаются репетиции детской сказки «Танбатыр».

Мансур Гилязов, который в прошлом сезоне вернулся на афишу театра им. Камала с пьесой «Живы ли вы?!..», написал по мотивам татарских народных сказок пьесу для семейного просмотра «Танбатыр». Это богатый неожиданными сюжетными ходами и требующий ярких визуальных решений текст. Детей младшего школьного возраста сегодня уже не увлечь историями про находчивых белочек, трудолюбивых ежиков и победивших страх зайчиков. Их притягивают оригинальные фантазийные сюжеты, где можно безотрывно следить за приключениями героев, находясь в постоянном напряжении, беспокойстве за их судьбы.

В спектакле заняты: заслуженный артист РТ Фанис Сафин, Эльвир Салимов, Алина Мударисова, Ришат Ахмадуллин, Ирек Кашапов, Айгуль Абашева, Раиль Шамсуаров, Айгуль Шакурова, Артур Шайдуллин, Фаннур Мухаметзянов и студенты КазГИК курса Фарида Бикчантаева.

Премьера спектакля ожидается с 24 по 30 декабря, 5 и 6 января.

kamalteatr.ru

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