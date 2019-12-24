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В театре кукол «Экият» увеличили количество спектаклей на татарском языке

В театре кукол «Экият» увеличили количество спектаклей на татарском языке

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 24.12.2019 0 15

В татарстанских учреждениях культуры в период новогодних праздников пройдет более 500 мероприятий, рассказала сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

В театрах республики покажут 192 спектакля на русском языке, 83 – на татарском, а в концертных залах дадут 113 различных представлений.

«По просьбам жителей мы увеличили количество спектаклей на татарском языке в театре кукол «Экият». В этом году зрители смогут увидеть 8 таких постановок, на них предусмотрено более 2 тыс. билетов», – сказала министр культуры.

Алена Мирошниченко

kzn.ru

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