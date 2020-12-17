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В театре Тинчурина планируется создать лабораторию татарской драматургии

В театре Тинчурина планируется создать лабораторию татарской драматургии

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 17.12.2020 0 6

В театре имени Карима Тинчурина планируют создать лабораторию татарской драматургии. Сейчас идут переговоры между Министерством культуры РТ и работниками театра. Об этом на пресс-завтраке в театре кукол «Экият» сообщила глава ведомства Ирада Аюпова.

«В Тинчуринском театре у нас есть мечта создать лабораторию татарской театральной драматургии. С Резедой Гариповой и Луизой Янсуар мы на связи, директор Фанис Мусагитов поддерживает эту идею», – пояснила министр.

Через несколько месяцев завершится двухгодичный процесс перезагрузки театра Тинчурина, будет выбран новый главный режиссер.

«Главный режиссер в театре Тинчурина нужен, и мы об этом думаем. Мы брали тайм-аут на два года, и через несколько месяцев он завершается. <…> Главреж нужен прежде всего, чтобы был сбалансированный репертуар», – отметила Аюпова.

tatar-inform.ru

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