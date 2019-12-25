В Тобольске чествовали старейший татарский народный коллектив

21 декабря в прекрасный субботний день в Тобольском центре сибирско — татарской культуры прошло праздничное мероприятие в честь старейшего татарского народного коллектива » Яшьлэкка Саяхат» под руководством Председателя Совета старейшин НКА сибирских татар Тюменской области Яхиной Розы Набиевны. Была великолепная концертная программа, поздравления и подарки коллективу. Приехали гости из ХМАО, ТУВЫ и юга Тюменской области. С города Тюмени присутствовали представители Национально Культурной автономии сибирских татар Тюменской области в составе: Абукина Динара Марсельевича, Гаитова Анаса Гаитовича, Насибуллина Рифката Мирхатамовича.

Динар Абукин в своей речи затронул о важнейшей роли НКА, национальных центров и народных лидеров по сохранению мира и согласия между народами России и государственной безопасности. Отметил о взаимопонимании, конструктивном диалоге и помощи со стороны Правительства региона, местных администраций. Поблагодарил ансамбль от имени Комитета по делам национальностей Тюменской области за их огромный труд и подарок к юбилею — пошив национальных костюмов для «Яшьлэкка Саяхат».

Очень кстати были и благодарственные письма от Администрации Тобольского района.

Жители были очень довольны организацией праздника, наградами в честь любимого ансамбля и поздравлениями со стороны общественных лидеров. Центр сибтаткультуры, администрация Тобольска и наши ветераны молодцы!

МОО «НКАТГТ «Себер Татарлар» (Сибирские Татары)