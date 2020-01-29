В Тобольске провели музыкально-развлекательную программу «Кышкы моннары»

25 января 2020 г. в ТРЦ «Жемчужина Сибири» г.Тобольск, состоялась музыкально-развлекательная программа «Кышкы моннары». Это первая встреча в Новом году на импровизированной сцене «Жемчужины Сибири». Всех поздравили с наступившими праздниками.

Артисты Центра сибирско-татарской культуры подарили зрителям свои музыкальные и танцевальные творческие подарки. А также на концерт пришел поздравить символ этого года задорный и шустрый мышонок, который на флешмобе разучил с детьми зажигательный танец в национальных татарских мотивах, чему очень были рады ребята и остались довольны их родители.

Ценителям искусства очень пришелся по душе этот концерт, наполненный теплом, добром и красотой зажигательных номеров.

Источник: Центр сибирско-татарской культуры