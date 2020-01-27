В Тобольске вспомнили традиционный обычай татарской молодежи «Аулак өй» или «Деревенские посиделки»

24 января в Центре сибирско-татарской культуры г. Тобольска состоялся фольклорный праздник «Аулак ой». Аулак ой — традиционный обычай татарской молодежи собираться для совместной работы и развлечений.

На вечере девушки пряли, вышивали, а парни смотрели и оценивали их как будущих хозяек. На мероприятии было представлено убранство татарской избы.

Молодому население очень пришлось по душе то, как развлекались их предки, а также поделились мнением, что такие развлечения имеют место быть и в наше время.