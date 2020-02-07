В Тобольском районе продолжаются Дни татарской культуры

В рамках Дней татарской культуры в Тобольском районе продолжаются выступления творческого коллектива Тобольского районного Центра культуры. Так, концертные программы «Безгә килә бәйрәм» («Праздник к нам приходит») уже прошли в населенных пунктах Заболотья, в деревнях — Носкинская, Суклем, Сабанаки, Иртышатские Юрты и п.Сетово.

Гости праздника познакомились с традициями татарского народа, сохранением и развитием его культуры в познавательном видеофильме «Гора самоцветов»; насладились яркими, задорными национальными танцами и нежным, трогательным звучанием народных песен, в том числе песен сибирских татар; приняли активное участие в занимательной викторине на знание истории, традиций и обычаев сибирских татар. Горячими аплодисментами встретили присутствующие гимн сибирских татар о любви к своей родной земле в исполнении Земфиры Шариповой.

В ближайшее время творческому коллективу Тобольского районного Центра культуры предстоит посетить с концертной программой «Безгә килә бәйрәм» д.Тоболтура, д.Ирек с.Булашово Тобольского района.

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