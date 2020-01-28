В Томске стартует просветительский экспресс-курс о томских татарах

В Томске разработан новый просветительский экспресс-курс «Томские татары: история, культура, религия». Он предназначен для повышения квалификации практикующих экскурсоводов города Томска — работников музеев, туроператоров, а также индивидуальных предпринимателей в сфере туризма и гостеприимства.

Автор курса (Центр татарской культуры) познакомит слушателей с самобытностью культуры татар — коренного народа Томской области и историческим местом его проживания — Заистоком, Татарской слободой.

Старт мероприятия запланирован на 4 февраля 2020 года. Он включает в себя лекционные занятия с представлением элементов татарского народного творчества, экскурсионные посещения Белой и Красной соборных мечетей Томска, встречи с имамами.

По окончанию курсов слушатели получат именные сертификаты. Проект бесплатный.

Запись на курс в Центре татарской культуры г. Томск: 51-64-99, 51-48-46

tatarlar.info