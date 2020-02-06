В Тюлячинском мухтасибате прошло республиканское годовое собрание Совета аксакалов ДУМ РТ

Сегодня, в 12-ый день Джумада аль-ахир (6 февраля), муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин совершил рабочую поездку в Тюлячинский район.

Муфтия РТ сопровождали глава Тюлячинского района Назип Хазипов, председатель Совета аксакалов ДУМ РТ Айрат хазрат Аюпов, имам-мухтасиб Тюлячинского района Исмагил хазрат Фаляхиев.

В первую очередь, прибыв сюда, муфтий ознакомился с местным Домом ветеранов, Краеведческим музеем Тюлячинского района. Затем состоялась рабочая встреча Камиля хазрата с главой Тюлячинского района Назипом Хазиповым. На встрече речь шла о религиозной ситуации в районе. На сегодняшний день в районе действуют 29 мечетей. Назип Накипович внес свои предложения по строительству новой мечети в центре Тюлячинского района.

Далее в районном Доме культуры началось ежегодное заседание Совета аксакалов ДУМ РТ. Мероприятие открылось чтением Священного Куръана из уст имама-мухтасиба Зеленодольского района Габдельхамита хазрата Зиннатулина, а председатель Совета старейшин Айрат хазрат Аюпов совершил ду’а. Затем глава Тюлячинского района Назип Хазипов поприветствовал делегатов, ознакомил с историей и сегодняшним состоянием района, национальным и религиозным составом его населения.

Для ознакомления с деятельностью ДУМ РТ слово предоставили муфтию Татарстана Камилю хазрату Самигуллину. Он подвел итоги деятельности муфтията в области исламского образования и дагвата, изучения Куръана, издательской деятельности, благотворительности и медиа, молодежной и межконфессиональной политики, международным связям и пр.:

– Одним из самых главных достижений ДУМ РТ я вижу в возрождении традиций татарского коранопечатания. В 2017 году Куръан, изданный ДУМ РТ, успешно прошел проверку Высшей комиссии по делам Досточтимого Куръана при Министерстве вакфов Сирии и получил Свидетельство о соответствии международным стандартам. В 2019 году издание Куръана ДУМ РТ получило положительное заключение Управления комитета по Кыраату и экспертизе Мусхафов в Турции. В свое время татары были известны на весь мир своими традициями коранопечатания. И в этом году мы по-настоящему ощутили, что былая слава стала к нам возвращаться. После того, как издания Корана, выпущенные ДУМ РТ, были признаны соответствующими международным стандартам (а это для мусульман России случилось впервые!), ими стали интересоваться в странах постсоветского и аравийского пространства. Например, в этом году ДУМ Узбекистана отпечатало 10-тысячным тиражом издания Корана от ДУМ РТ. На основе наших электронных файлов планируется выпустить издание Куръана в Беларуси и Башкирии. Самым большим достижением издательской деятельности ДУМ РТ, безусловно, является выпуск изданий переводов смыслов Куръана на татарском языке «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» и на русском языке «Калям Шариф. Перевод смыслов». Фундаментальные труды являются первыми в истории ДУМ РТ собственными переводоми смыслов Куръана, которые были изданы в рамках Года толкования Куръана, объявленного в Татарстане, и удостоены «Национальной премии» Президента Татарстана и председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустама Нургалиевича Минниханова. Благодаря изданию переводов смыслов Куръана на русский и татарский языки, татарской умме удалось заявить о себе, как о прогрессивной части мусульманского мира.В результате, ДУМ РТ по праву признан экспертом по изданию Куръана.

Далее Камиль хазрат ознакомил присутствующих с деятельностью издательского дома “Хузур”: “ За 7 лет работы ИД «Хузур» ДУМ РТ подготовил и издал более 250 трудов, общий тираж которых составил 500 тысяч экземпляров. В прошлом году “Хузур” установил новый рекорд и выпустил 89 наименований книг”.

Также муфтий оценил деятельность ДУМ РТ по дагвату и рассказал, как муфтиятом ведется активная работа по созданию мусульманского медиапространства в федеральном масштабе. Отдельно он остановился на бесплатной онлайн-библиотеке Darul-Kutub.com, насчитывающей более 1500 редких и старых, а также новых религиозных книг. В 2019 году ее фонд пополнился 166-ю новыми «старыми» книгами — дореволюционными изданиями, которые были отсканированы специалистами и выложены на сайте для всеобщего пользования.

Камиль хазрат обратил внимание присутствующих и на деятельность первого в России федерального бесплатного мусульманского call-центра «Даруль ифта», сохранении татарского языка и молодежной политике ДУМ РТ. “В уходящем году муфтияту удалось реализовать 19 проектов для мусульманской молодежи, сформировать мусульманское волонтерское движение из 1000 человек, привлечь молодежь к здоровому и активному образу жизни. За семь лет существования республиканского ифтара мы увеличили его посещаемость от полутора тысяч до пятнадцати тысяч человек. В прошлом году мероприятие провели при участии 1200 волонтеров, которые работали ради Аллаха”, – отметил он.

– В целом, прошедшие годы запомнятся деятельностью муфтията и ее учрежденных организаций по развитию татароязычной среды в мечетях, обучению татарскому языку, популяризации татарского духовного наследия, сохранению национальной идентичности и воспитание национального самосознания среди соотечественников. ДУМ РТ имеет опыт реализации целого ряда татароязычных проектов и инициатив, в том числе: татарская школа «Нур» в Альметьевске, мусульманский пансионат для мальчиков «Ярдэм» в Балтасях и татарская школа «Ихсан» в Елабуге, примечетские курсы татарского языка, СМИ, издания и пр. Кроме того, деятельность ДУМ РТ и мечетей, деловые коммуникации и консультирование населения осуществляются преимущественно на татарском языке, – подчеркнул муфтий.

Далее с докладом выступил председатель Совета старейшин ДУМ РТ Айрат хазрат Аюпов. Он остановился на проделанной работе Совета аксакалов по сохранению татарского языка, усилению роли религии в стратегии развития татарского народа, выявлению и организации «Чтений» имен выдающихся татарских религиозных деятелей:

– В прошлом году в семи регионах республики провели межрайонные совещания. На этих собраниях поднимали следующие вопросы: сохранение татарских школ, организация мероприятий для детей в рамках внеурочной работы, поддержка выступлений на различных собраниях, собраниях, других массовых мероприятиях на татарском языке и др.

Кроме того, Айрат хазрат поделился планами на 2020 год. Так, планируется организация мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, 100-летию ТАССР: «День Победы надо отметить с большим уважением, необходимо чествовать ветеранов. Предлагаю навестить ветеранов, провести маджлисы, вручить подарки. Мы ежегодно проводим это мероприятие, в этом году планируем собрать ветеранов до месяца Рамадан».

Заседание продолжилось выступлением руководителей организаций Совета аксакалов ДУМ РТ из разных районов Татарстана. В завершение собрания единогласно была принята резолюция.

dumrt.ru