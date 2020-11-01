В Тюмени объявлен конкурс шамаиля «Мой первый шамаиль»

Тематика конкурса посвящена Дню рождения Пророка Мухаммада, мир ему, и проводится по двум возрастным номинациям: 7-11 лет: I, II, III места. 11-15 лет: I, II, III места. К участию приглашаются учащиеся воскресных школ Тюменской области и юные прихожане мечетей. Победителей ждут дипломы и поощрительные призы.

Фото лучших работ участников будут размещены на портале «Аль-хакк» и социальных сетях. Победителей конкурса будут определять профессиональное жюри. Победители будут объявлены 15 ноября.

Фотографии конкурсных работ принимаются до 10 ноября. При направлении фото необходимо указать название воскресной школы, населённый пункт, ФИО, возраст.

По всем интересующим вопросам просим обращаться по телефонам:

8(3452) 631554; 8 908 877 94 31 (Ватсап, Вайбер), Юсупова Аниса Багмуровна.

Информационно-просветительский портал «Аль-хакк»