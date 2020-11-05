В Тюмени подвели итоги II Регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов

В этом году он впервые прошёл в формате онлайн. Всего на конкурс поступило около 186 заявок из разных районов области. Как отметили члены жюри, качество подготовки выступлений возросло по сравнению с первым фестивалем. Следующим этапом для победителей станет участие во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов, который пройдет в Москве.

В этом году Тюменскую область на всероссийском этапе представляла цирковая студия «Мечта» из Ишима. По итогам конкурса коллектив вошел в число сильнейших и получил грант Министерства культуры Российской Федерации на 2 миллиона рублей.

Напомним, Региональный фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проводится в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Среди лауреатов фольклорно-этнографический коллектив «Тамаша», руководитель Бакиев Ильяс Файзрахманович, с.Аслана, Ялуторовский район.