В Тюмени прошла церемония награждения конкурса «Книга года — 2019»

В Тюмени прошла церемония награждения победителей конкурса «Книга года — 2019». Торжественное чествование победителей и лауреатов состоялось 26 декабря в ТОНБ им. Д.И. Менделеева. Мероприятие собрало журналистов, писателей, издателей, ученых, общественных деятелей, читателей.

В этом году на конкурс было выдвинуто 130 книг. Над ними и работали экспертная комиссия, оргкомитет и жюри.

В номинации художественная проза призы вручил заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн. Лауреатом стал Л.К. Иванов (книга «Суббота – банный день»).

Главную тайну открыли по правилам церемонии в конце. Серебряную литеру и диплом получила книга серии «Жизнь замечательных людей» (Күренекле шәхесләр) «Тимир Карманов». На церемонию награждения пришли потомки героя книги Тимира Абдулвалиевича, которому в этом году исполнилось бы 100 лет, — дочь Рахиля, внучка Алсу, правнук Булат.

Ханиса Алишина