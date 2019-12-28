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В Тюмени прошла церемония награждения конкурса «Книга года — 2019»

В Тюмени прошла церемония награждения конкурса «Книга года — 2019»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 28.12.2019 0 6

В Тюмени прошла церемония награждения победителей конкурса «Книга года — 2019». Торжественное чествование победителей и лауреатов состоялось 26 декабря в ТОНБ им. Д.И. Менделеева. Мероприятие собрало журналистов, писателей, издателей, ученых, общественных деятелей, читателей.

В  этом году на конкурс было выдвинуто 130 книг. Над ними и работали экспертная комиссия, оргкомитет и жюри.

В номинации художественная проза призы вручил заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн. Лауреатом стал Л.К. Иванов (книга «Суббота – банный день»).

Главную тайну открыли по правилам церемонии в конце. Серебряную литеру и диплом получила книга серии «Жизнь замечательных людей» (Күренекле шәхесләр) «Тимир Карманов». На церемонию награждения пришли потомки героя книги Тимира Абдулвалиевича, которому в этом году исполнилось бы 100 лет, — дочь Рахиля, внучка Алсу, правнук Булат.

Ханиса Алишина

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