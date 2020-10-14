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В Тюмени выберут лучшие чак-чаки

В Тюмени выберут лучшие чак-чаки

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 14.10.2020 0 1

Прием заявок на конкурс «Чак-чак» продлится в Тюмени до 19 октября. Принять участие в нем приглашают кондитеров-профессионалов и любителей кулинарного мастерства, сообщают организаторы.

Участникам предложат приготовить два блюда — одно в соответствии с номинацией, а второе на тему «Центру татарской культуры 20 лет».

Заявки и фотографии конкурсных блюд необходимо отправить по адресу: tztk@yandex.ru. С формой заявки и списком номинаций можно ознакомиться по ссылке.

Голосование пройдет в онлайн-формате на официальной странице Центра татарской культуры во ВКонтакте с 19 по 22 октября. Победителей наградят 23 октября.

Состязание организовано в рамках международной молодежной акции «Чак-чак party» и праздничных мероприятий, посвященных 20-летию тюменского центра татарской культуры.

t-l.ru

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