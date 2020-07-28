В тюменском селе Ембаево волонтеры Том Сойер Фест восстановят Дом муллы 19 века

Село Ембаево появилось в 17 веке, в 20 верстах от Тюмени, на берегу реки Туры. Основали поселение выходцы из Бухары, Самарканда, Ургенча, Хивы и других городов Средней Азии.
В сохранившихся документах 19 века село упоминается как Ембаевские юрты («юрт» в ордынском цартсве означало – поселение, становище, жилище), Ембаевское, Олы-Манчел («манчел» в переводе с узбекского, таджикского — «остановка», «привал»).
По одному из преданий, на месте нынешнего села обосновались семеро переселенцев из Бухары. Ембай – имя собственное, его можно перевести с тюркских языков на русский как «новый богач, купец», или как «один из семи». Возможно, это имя носил один из первых поселенцев.
Старший хранитель фондов Ембаевского сельского музея Нэля Файзуллина:
Жемчужиной и гордостью нашего села является архитектурный комплекс сакральных зданий. С 1884 по 1888 годы на свои средства его возвел Нигматулла хаджи Кармышаков-Сейдуков.
Комплекс учебно-просветительских и хозяйственных зданий включил в себя: библиотеку, гостиницу, дом для студентов, столовую и медресе. Строительные материалы привозились из разных городов России.
Сегодня этот архитектруный ансамбль – украшение Ембаево, а мечеть справедливо носит имя основателя. Напротив комплекса Нигматулла хаджи построил дом для дочери Шакуры и зятя Юсупа Сагитова, служителя мечети и преподавателя медресе. По этому дому и будет проходить Том Сойер Фест в Ембаево.
История дома – история страны
По данным страницы фестиваля Вконтакте, за счёт функционирования медресе в дореволюционный период доля образованных людей в селе составляла 95%. После приходя советской власти и национализации имущества, в Ембаевских юртах для повышения образования в 1928 году в здании медресе открывается школа крестьянской молодежи. ШКМ называли деревенской семилеткой. До 1935 года это здание служило интернатом для учащихся ШКМ.
В конце 1941 года из блокадного Ленинграда прибыл эвакуированный интернат. Расположились интернаты в домах бывших купцов, в том числе и в этом здании. Когда окончилась война, многие воспитанники этих интернатов уехали домой, остались те, которым некуда было возвращаться, их родители погибли. В июле 1945 года в это здание переведён Дом ребёнка и до 1973 года оно являлось детским домом для детей, отставших без попечения родителей.
После этого дом переходит под попечение Ембаевской средней школы, в нем проживают учащиеся 9-10 классов из соседних деревень. Позже здание будет использоваться школой для занятий групп продленного дня. С 1980 по 2012 годы в здании располагалось отделение почты. Находилось здесь и отделение сберкассы, а позднее Сбербанка. С 2012 года здание пустует.
Возрождение
Инициатива проведения Том Сойер Фест в Ембаево принадлежит Марселю Фаттахову из Тюмени. Он поделился с UT подробностями:
Историческими зданиями, связанными с татаро-мусульманской историей, по моим данным, никто не занимается, в Тюменской области точно. Том Сойер Фест – готовый инструмент восстановления архитектурно-истореской среды, с обкатанным форматом. Поэтому я сначала обратиля к координатору фестиваля в Тюмени, он рассказал все тонкости и решили запускать отделение в Ембаево.
Позже, по словам Марселя, он познакомился с председателем НКАТ Тюменского района Альбертом Алтынгузиным, встретились с главой администрации Ембаево Дины Бурундуковой, проехали по селу и было решено взяться за дом по улице Советской, 88.Тепреь волонтеры называют его Домом муллы.
Адрес, названный Марселем, указан в техническом паспорте БТИ. Но на Яндекс.Картах дом значится под номером 102, а в популярном геосервисе 2GIS – вообще 108. Поэтому, пока волонтеры и администрация не разберутся и с этим вопросом, лучше ориентироваться на комплекс мечети и перекресток улиц Советской и Биктимирова.
Дом не является объектом культурного наследия, хотя все таковые признаки имеет. Однако, глава сельского поселения Дина Бурундукова считает:
Если здание не представляет исторической или культурной ценности в масштабах региона и страны, то это не значит, что его нужно снести и забыть о нем. К сожалению, местный бюджет тоже не располагает возможностями, которые позволили бы реконструировать дом, а вот необходимость в нем есть, и немалая.
Администрация села, культурное и музейное сообщества села думают о расширении музея, находящегося в одном из зданий комплекса мечети через дорогу. В Ембаево считают, за счет восстановления старинного дома музей могу бы расширить свою экспозицию.
На этот год запланированы противоаварийные работы и благоустройство территории. В первую очередь, по словам Марселя Фаттахова, необходимо исключить дальнейшее разрушение. На первом субботнике было 16 человек. Половина волонтеров из Тюмени, остальные – жители Ембаево.
Необходима полная очистка цоколя – эти работы уже проведены, и сушка. За прошедшие дни также были срезаны и выкорчеваны деревья вокруг здания. В этом году предстоит замена окон цоколя и устройство отмостки – для исключения попадания влаги. И если получится, отремонтируем крышу и деревянную входную группу, возможно окна на 2 этаже. Тогда зимой сможем заняться внутренней отделкой, пояснил координатор фестиваля.
Волонтеры Том Сойер Фест Ембаево открывают сбор средств на восстановление Дома муллы. Помочь также можно стройматериалами и участием в следующих субботниках. Они будут провоиться еще не раз за этот сезон.