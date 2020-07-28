В тюменском селе Ембаево волонтеры Том Сойер Фест восстановят Дом муллы 19 века

Историческими зданиями, связанными с татаро-мусульманской историей, по моим данным, никто не занимается, в Тюменской области точно. Том Сойер Фест – готовый инструмент восстановления архитектурно-истореской среды, с обкатанным форматом. Поэтому я сначала обратиля к координатору фестиваля в Тюмени, он рассказал все тонкости и решили запускать отделение в Ембаево.

Позже, по словам Марселя, он познакомился с председателем НКАТ Тюменского района Альбертом Алтынгузиным, встретились с главой администрации Ембаево Дины Бурундуковой, проехали по селу и было решено взяться за дом по улице Советской, 88.Тепреь волонтеры называют его Домом муллы.

Адрес, названный Марселем, указан в техническом паспорте БТИ. Но на Яндекс.Картах дом значится под номером 102, а в популярном геосервисе 2GIS – вообще 108. Поэтому, пока волонтеры и администрация не разберутся и с этим вопросом, лучше ориентироваться на комплекс мечети и перекресток улиц Советской и Биктимирова.

Если здание не представляет исторической или культурной ценности в масштабах региона и страны, то это не значит, что его нужно снести и забыть о нем. К сожалению, местный бюджет тоже не располагает возможностями, которые позволили бы реконструировать дом, а вот необходимость в нем есть, и немалая. Дом не является объектом культурного наследия, хотя все таковые признаки имеет. Однако, глава сельского поселения Дина Бурундукова считает:

Администрация села, культурное и музейное сообщества села думают о расширении музея, находящегося в одном из зданий комплекса мечети через дорогу. В Ембаево считают, за счет восстановления старинного дома музей могу бы расширить свою экспозицию.