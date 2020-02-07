В Тюменской области обсудили актуальные вопросы мусульманской уммы региона

1 февраля 2019 года по благословению муфтия Тюменской области состоялась рабочая поездка директора Исламского просветительского центра Духовного управления мусульман Тюменской области Искандара хазрата Юсупова в город Ялуторовск Тюменской области, где прошла встреча с прихожанами мечети. Гостей встретил имам-мухтасиб Ялуторовского района Раиль хазрат Махмутов.

В течение трёхчасовой беседы Искандар хазрат осветил ряд актуальных вопросов мусульманской уммы региона. Особый акцент в своём выступлении тюменский просветитель сделал на историю возникновения нетрадиционных религиозных течений в исламе. По его мнению, одним из первых этапов внутриконфессионального раскола в мусульманской среде произошёл в результате деятельности хариджитов — средневековых религиозных фанатиков, представлявших собой оппозиционную политическую группу, боровшуюся с представителями законной власти на территории Халифата.

«Они не прощали никаких ошибок, они были склонны к насилию и не имели в своём сердце ни капли сострадания и милости к своим жертвам. Их разум помутнел, а сердца очерствели, это произошло потому, что они не хотели верить предводителю ислама, праведному халифу Али. Порок, разврат, как духовный, так и телесный приводит людей к бунтарству и непослушанию. Хариджиты – это те, кто по-своему толковал заветы Бога, они в искажённом виде интерпретировали аяты Священного Корана, они запутали людей, запутали всю умму, запугали весь мир. Что ждёт таких людей? Конечно же вечные муки ада», — сказал Искандар хазрат.

Продолжая тему о противодействии нетрадиционным религиозным течениям в современных условиях, гость указал на важное место мечети, как центре просвещения мусульманской общины. По его словам, на протяжении всей истории ислама, если мусульмане селились на новом месте, то первым делом они строили мечеть, служившей для них и в качестве культового объекта, и в качестве места, где мусульмане могли получать религиозные знания.

«Советская власть боролась с религией. Атеистический режим начал с агитации, потом перешёл к ликвидации вероучителей, а затем и к разрушению храмов. Данная политика в последующем сыграла злую шутку с народами Советского Союза, после развала которого духовный вакуум начал заполняться нетрадиционным видением ислама, взглядами на религию, которые прямо противоречили учению пророка Мухаммада, мир ему. В тех же странах исламского мира, где религиозная богословская мысль продолжала существование даже в условиях секуляризма, подобного всплеска сектантства не наблюдается до сих пор. С большим трудом сегодня мусульмане России восстанавливают утраченное наследие, но иерархи российской уммы уверены в том, что старания в данной сфере в скором принесут желаемые плоды», — отметил хазрат.

Обращаясь к собравшимся, спикер также отметил большую роль прихожан мечетей в деле восстановления религиозного наследия в мусульманской среде.

«Я не считаю, что развитие и возрождение ислама на территории Тюменской области должно ограничиваться только деятельностью мусульманских религиозных структур, мне кажется, что здесь также важна активная позиция рядовых прихожан мечетей. Чем больше вы будете изучать религию, тем больше она будет интересна для ваших детей, ваших близких. Мы к вам приезжаем раз в год, но вы, находясь здесь, представляете перед населением всего Ялуторовского района всех нас, всех мусульман, весь ислам. Не важно, что говорят по телевизору, важно, что говорят о вас ваши соседи, коллеги и друзья. Чем больше вы будете совершенствоваться в плане духовного роста, тем больше вы будете вносить вклад в развитие нашего ислама», — подчеркнул глава просветительского центра.

По завершении выступления Искандара хазрата, в его адрес посыпался шквал вопросов со стороны слушателей. Как делить наследство? Как готовится завещание? Как совершается мольба за умерших? Нужно ли совершать коллективное восхваление Бога после намаза? Как должны проходить похороны согласно канонам ислама? Вот тот неполный перечень вопросов, на которые духовный наставник дал очень содержательные ответы.

Руководство Духовного управления мусульман Тюменской области благодарит инициатора состоявшейся встречи в лице имама-мухтасиба Ялуторовского района Раиля хазрата Махмутова, а также директора ИПЦ ДУМ ТО Искандара хазрата Юсупова, который на регулярной основе совершает поездки в районы тюменской области и делится с единоверцами своими знаниями об исламе.

Информационно-просветительский портал «Аль-хакк»