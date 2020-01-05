В Тюменской области отметили 80-й юбилей поэтессы Галии Абайдуллиной

Члены Совета Национально-культурной автономии сибирских татар Тюменской области были приглашены на 80-й юбилей поэтессы Галии Абайдуллиной. Мы рады были присутствовать там и чествовать от имени нашей автономии юбиляршу. Многие родственники и присутствовавшие гости с радостью воспринимали речь на родном сибирскотатарском языке и благодарили нас за возможность услышать ее.

Звучали поздравления, вручались грамоты, цветы, награды. Шамиль Кульмаметов из с.Санниково учредил новую награду: Народное признание. Мы писали в прошлый раз о том, что людям того послевоенного поколения очень важно – уважение людей. И действительно эта награда – признание, любовь и уважение окружающих ее людей, и является самым важным достижением в жизни человека.

В.С.Ташкалова и О.А.Бакиева привезли из Тюмени две книги: Детская литература и Проза, в которой среди множества национальных писателей нашей страны, есть и произведения Г.Т.Абайдуллиной. Это является и признанием нашего языка сибирских татар. Звучали стихи, песни. Ведь собрались творческие люди, коллеги-учителя — К.С.Садыков, Р.Бакиева и др.

Мы благодарны коллективу Сибирскотатарского центра г.Тобольска, директору Г.Х.Ташкеевой за теплый, радушный прием.

Источник: ТООО •НКА Сибирcких татар•