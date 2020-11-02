В Тюменской области прошло юбилейное мероприятие «Изге Искер көннәре»

Праздничное юбилейное мероприятие «Изге Искер көннәре» проходило в течении двух дней. В субботний осенний день на территории историко-мемориального комплекса «Искер» вблизи федерального памятника «Кучумово городище-древняя столица Сибирского Царства — Искер» съехались гости, соратники, члены организации, ученые, духовные лидеры, имамы и друзья. В национальных костюмах организаторы мероприятия встречали гостей и приглашали в «Ханскую ставку».

Гости из ХМАО, президент региональной татаро-башкирской общественной организации ХМАО-Югры «Юрюзань» Муратшина Зульфия Шаймулловна, заместитель президента Исхакова Раушания Шарифьяновна, начальник комитета по национальному образованию и культуры Исполкома Всемирного Конгресса Татар Гильмутдинов Рустам Рафаилович, председатель ТООО Национально — культурной автономии сибирских татар Тюменской области Марганова Фаусия Фаизовна, председатель Совета Региональной татарской общественной организации «Наследие» по Тюменской области Шамсутдинова Луиза Алимчановна возложили цветы на «Аллее Шейхов» — «Астаны Искерской», мавзолеи шейхов Айкани, Бирия, Назара и Шерпети, внуков Зенги-баба на древнем татарском кладбище «перед Искером» (памятник регионального значения Тюменской области, 2004г.). Памятник широко известен также как «городище Искер». На этом городище чтился Кучум хан как мусульманский подвижник и борец за независимость государства сибирских татар. Духовные лидеры, имамы, участники мероприятия почитали молитву у мавзолеев исламских миссионеров и сделали Дуа на берегу речки Сибирка.

На территории комплекса гостям рассказали о проектах организации и познакомили с историей создания комплекса «Искер» со дня основания организации. Международный фестиваль-конкурс историко-культурного наследия сибирских татар и коренных народов евразийского пространства «Сүзге-тора», Всероссийская научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие сибирских татар и коренных народов евразийского пространства: истоки и современность», Молодежный форум сибирских татар «Күчем хан оныклары», Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар «Искер-жыен», Всероссийская научно-практическая конференция «Историческая судьба Искера», Ежегодное традиционное мероприятие — Хәтер Көне «Изге Искер догалары», строительство историко-мемориальных комплексов «Искер», «Сузге», Мечети Искерской, создание Кафе-музея сибирских татар и Негосударственного фонда музеефикации «Искер», «Аллеи Шейхов», улицы имени Хана Кучума, классы татарского языка в школе № 17 г. Тобольска, конкурса «Царицы Искера-Кучумова царства», сада имени Хана Кучума, работа по созданию этнодеревни «Күбәк», Круглый стол «По следам Великих шейхов и ханов», выпуск сборников «Историческая судьба Искера» — основные проекты РТОО «Наследие» по Тюменской области. Автором и организатором всех проектов являеется учредитель, председатель Совета Луиза Алимчановна Шамсутдинова.

Учредитель, создатель общественной организации, автор проектов, председатель Совета РТОО «Наследие» по Тюменской области Луиза Шамсутдинова лично провела экскурсию по музею (Негосударственный фонд музеефикации «Искер»). Гости увидели подлинные материалы, посвященные столице Сибирского Ханства — Искеру и материальной культуре сибирских татар, основные экспозиции: Сибирь, взгляд из Европы в XV-XVI вв., этапы истории Сибирского ханства, изучение Искера ХVIII века, XIX веке, XX-XXI веках и материальная культура сибирских татар XIV-XVI вв., всего 146 экспонатов. Картины на тему Средневековья и истории Сибирского ханства (худ. Роза Аминова, идея и коллекция Луизы Шамсутдиновой) вызвали восторг у посетителей. С картин на гостей смотрели хан Кучум, ханбика Сузге, нукеры, ханские воины, торговцы. Частная коллекция инвестора строительства мечети Искерской на тему Сибирского ханства «Из глубины веков» познакомила с бытом и жизнью ханского двора.

Гости и участники юбилейного мероприятия «Изге Искер көннәре» поздравили юбиляров с праздником в честь 15-летия организации, подарили подарки. Фольклорный ансамбль «Яшьлеккә сәяхәт» (рукововодитель Яхина Роза Аминовна) исполнили авторскую песню на слова Бикинина Сунгатуллы Хакимчановича «Яшә Искер-җыен». В свою очередь председатель Совета РТОО «Наследие» по Тюменской области Луиза Шамсутдинова поблагодарила главного инвестора проектов по сохранению историко-культурного наследия сибирских татар Ибрагимова Дамира Тагировича, всех членов организации, соратников, друзей, близких за поддержку деятельности организации, вручила благодарственные письма и получила подарки. От имени Исполкома Всемирного Конгресса Татар с приветственным словом выступил Рустам Гильмутдинов и вручил микрофон с усилителем для мечети. Узбекская диаспора города Тобольска в подарок приготовил узбекский плов и угощал участников мероприятия. Председатель узбекской диаспоры Исматулла Нурманов поздравил юбиляров.

В рамках мероприятия организаторы провели традиционный ежегодный Хатым-Аш (моление, угощения) в честь предков, исламских миссионеров. Директор Исламского просветительского центра ДУМ Тюменской области Искандер Юсупов, первый заместитель муфтия РДУМ ТО Амир Балдин, имам-хазрат Янтыковской мечети Тюменского района Тюменской области Данил Низямов, имам-хатыб Сумкинской мечети города Тобольска и имам Искерской мечети Ильдар Алеев, председатель ММРО д. Новокаишкуль Ярковского района Тюменской области Ишмухамет Аитов, председатель МРО деревни Баишево Вагайского района Тюменской области Нурикамал апа Хучашева, председатель религиозной группы строящейся мечети деревни Сеиты Ярковского района Тюменской области Нафиса апа Тузмухаметова выступили с приветственными словами и поблагодарили инвестора Дамира Ибрагимова, автора и организатора проектов Луизу Шамсутдинову и всех, кто вносит вклад в строительство историко-мемориального комплекса «Искер» и прочитали аяты из Священного Корана, посетили строящеюся мечеть Искерскую.

Все участники Юбилейного мероприятия «Изге Искер көннәре» колонной выехали на улицу имени Хана Кучума, Астана шейха Касим-Ата. Маршрут проходил через татарские деревни, где компактно проживают сибирские татары. Делегация посетила музей имени Якуба Занкиева (автор романа «Зори Иртыша», директор) Епанчинской НОШ Тобольского района Тюменской области. Заведующая школы Азисова Альбина Мухаметдиновна провела экскурсию и рассказала о работе школы, о том как дети с удовольствием изучают родной татарский язык. Надо отметить, что учительница татарского языка Тимканова Танзиля Мухаметовна работая в Епанчинской школе ездит в город Тобольск, где в школе № 17 учит школьников второго, третьего, четвертого классов татарскому языку. В школе № 17 по ходатайству председателя РТОО «Наследие» по Тюменской области Луизы Шамсутдиновой и поддержке родителей в школьную программу включено изучение татарского языка. За заслуги перед татарским народом и сохранение национального наследия от имени заместителя премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Гаязовича Шайхразиева, Альбина Азисова и Танзиля Тимканова были поощрены Благодарственными письмами. В этом году учитель родного языка Епанчинской начальной школы Танзиля Мухаметовна вошла в число финалистов Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы» и стала победителем в номинации «Сердце отдаю детям». Слова благодарности прозвучали и в адрес заведующей Полуяновской СОШ Тобольского района Тюменской области Стариковой Ирины Дмитриевны и учителя татарского языка Таштимировой Луизы Валиулловны. В данной школе татарский язык изучают больше половины учеников, 37 из 58. От имени Исполкома ВКТ и РТОО «Наследие» по ТО Рустам Рафаилович вручил Благодарственные письма.

Вверх по берегу Иртыша продолжили путь в Вагайский район Тюменской области. Комфортный автобус, любесно предоставленный Муратовым Хакимом Сафаровичем, помчал на исторические места, где ходили караваны и где хан Кучум победил Ермака. Наш путь проходил через «Астана Кобякскую» — памятник регионального значения, где находится мавзолей шейха Касим-ата. Астана известна по публикации Н.Ф. Катанова, как мавзолей «почтенного господина шейха Касима из детей имама Ахмеда из внуков Абу-аль Хасана Хиркани», находящаяся «внутри Вагая». Из текста также следует, что родными братьями шейха Касима были шейхи Ахмед-Алий, Турсун-Алий и Давлет-Алий, погребенные в других местах. Приказом Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области от 31.01.2005 № 3 Астана Кобякская объявлена объектом культурного наследия Вагайского района. Также по словам покойного имама Кобякской мечети Батретдина Азисова через болота в «Ува — сазлык – Аусак түнтә» в 20-30 км к северо-западу находится могила неизвестного шейха, за могилой которого он ухаживал, когда добирался в этот «тун» собирать клюкву.

Жители деревни утверждают, что деревня основана еще далеко до прихода первых исламских миссионеров в Западную Сибирь. По Кутавину дата основания 1612 год. По словам Мухаматалий Айнуллина деревня изначально располагалась на противоположном берегу (в 15 км современного Вагая) рядом с деревней Ар-баш. Во времена освоения земель русскими, в деревне стали ставить «посты сторожевые», «посты надзорные» и жители стали переезжать в «Яйләү» и «Кышлау», позднее и на территорию совренной деревни Кобякская (Кобяк, Күбәк). В связи с тем, что берег при наводнениях затапливало водами Иртыша, жители переехали в этот берег с «Яйләү» (летняя) и зимовали в «Кышлау» рядом с современном Астана (астана янта). Ученые дают другие обоснования возрасту деревни Кобякская. А. Караев в своей монографии пишет ссылаясь на исторический очерк «Ак Кобек», что это потомки легендарного, многочисленного (60000 войск — 60 тумен) героического народа – Теле, по Л.П. Потапову героического особого рода – «Ак Кобек/ Ак Кёпек». Слово Кёбёк (Кёпек, Кобяк, Кобек, Кубек) – означающая благородная Собака, позже (Волк). Генеалогические легенды возводят Собаку (позже Волка) в ранг прародителя тюрков. В «Слове о полку Игореве» упоминается Хан Кобяк – имя половецкого хана жившего на Дону, неоднократно производившего набеги на Русскую землю в 1170-1180 годах. Имеются исторические упоминания об утверждении Хана Кобяка о том, что его прадед с Алтая. История знает и другого Кебек-хана – чингизида, потомка Чагатая, хан Чагатайского улуса (1318-1326), который пришел к власти после смерти чагатаида Эсен-Буки, проводил курс к оседлому образу жизни, стал первым ханом, который чеканил единую монету для всего государства с собственным именем. Монетные дворы размещались в Самарканде, Бухаре, Термезе. Научный мир знает также еще одного Хана Кепек или Кебек (тат. Кәбәк хан) – хана Золотой Орды в (1414 г.) сына хана Тохтамыша и Ак-Кубек – астраханского хана, старшего сына Сибирского хана Муртазы и внук хана Ахмата (времена правления 1532-1533г.; 15454-1546г.; 1547-1550г.). История же деревни Кобяк еще до конца не изучена, предстоит дальнейшее исследование и новые открытия. По предположению филолога фольклориста А. Караева история деревни связана с историей хана Кобяк.

В деревни есть две мечети. Старая мечеть датируется 1911 годом, была возведена жителями деревни, старожилы помнят плотника помогавшего в строительстве мечети Рәцәп баба Абушева. В годы советской власти минарет мечети был снесен, а здание отдано под национальную начальную школу. В 1995 году по просьбе населения деревни Күбәк здание разделили коридором на две части. В одной половине расположилась начальная школа, где обучались школьники с первого по четвертый классы (около 10 чел.), в другой половине мечеть, где проводили служения. Деревянный минарет был вновь восстановлен. Ровно через 100 лет по инициативе Альберта Таштимирова, при поддержке местного населения была построена вторая деревянная новая мечеть.

Деревня Кобякская (Күбәк авылы) знаменита еще тем, что здесь появилась по инициативе Луизы Алимчановны и при поддержке односельчан улица имени Хана Кучума. Именно здесь были собраны материалы исторического романа Фаузии Байрамовой «Кучем хан» и 2007 году состоялась здесь презентация книги. Вблизи деревни в реке Иртыш находится остров, где от стрелы Великого хана Кучума утонул в водах Иртыша разбойник Ермак, пришедший в эти края с войной. Жители деревни по сегодняшний день помнят «Ярмак-яр». В деревне 121 домов, количество проживающих 171 человек, в том числе 126 взрослых и 45 детей до 17 лет (на 1 октября 2020 года).

Гости, участники мероприятия посетили улицу имени Хана Кучума и будущий сад в честь хана, где посажены яблони, кедры и другие деревья. Увидели поле, где проходит ежегодный традиционный Молодежный форум «Хан Кучум оныклары», пожелали вернутся в рамках Международного фестиваля историко-культурного наследия сибирских татар «Искер-жыен».

До следующей деревни путь лежал через кедровый лес, который хранит тайну одного захоронения, оскверненного в 1971 году, об истории которого рассказал участник тех событий (д. Володя, аудиозапись в хранении), который продал Искерскому музею найденный казан. По предположительной оценке Альберта Бурханова казан относится к периоду Средневековья.

Коллектив Второвагайской школы встретили гостей и выпускницу родной школы Луизу Алимчановну всем коллективом. Абдулина Нурия Фахрутдиновна, первая выпускница школы (1968 г.) с 47 летним стажем, до сих пор работающая в родной школе учителем математики, рассказала историю школы, про династие учителей. Нурия апа отметила, что раньше все уроки велись на родном татарском языке, до сих пор помнит она, как тяжело перехоходили с татарской программы обучения на русский. Но тем не менее по ее словам все выпускники закончив школу на татарском языке продолжили обучение в высших учебных заведениях на русском языке и закончили успешно институты. Отметила, как тяжело видеть сегодня утрату родного языка, дети и родители в деревнях стали забывать свой родной язык.

Нурия апа показала гордость школы — стенд с фотографиями о знаменитых выпускниках и о всех директорах школы. Второвагайская школа просторная, светлая, новая, есть тенденция роста количества обучающихся. Сегодня школу посещают 103 ученика и 30 детей дошкольное отделение при школе. Татарский язык учат все дети со второго класса.

В ближайшем будущем школа отмечает свое 100 летие. Раньше знания получали на родном татарском языке, в насторящее время на изучение родного языка отводится всего 2 часа. В данной школе обучаются школьники из деревень юрт Бегишевские, Второвагайское, Ярково, Кобякская. Во всех деревнях компактно живут сибирские татары. Заведующая Второвагайской СОШ Вагайского района Ахатова Юлия Чахваровна пригласила на 100 летний юбилей гостей. Рустам Рафаилович вручил Благодарственные письма Юлие Чахваровне — заведующей Второвагайской СОШ и Диане Алимовой –учителю татарского языка.

Деревня Второвагай знаменита тем, что коллектив старой школы смогли отстоять в начале столетия и тысячелетия среднею школу и добиться строительства новой. Бывший директор школы Чахвар Хусаинович Курмандаев вместе с учителями Раузой Алимовой, Суфией Бакиевой, Санилей Кашаповой собрал подписи жителей деревень и вышел с ходатайством на Президента РФ, смог сохранить школу, добиться строительства новой школы. Чахвар абый смог также достроить мечеть в деревне Второвагай (Татар Вагай), начатый по инициативе Рисхата Усманова. Чахвар Хусаинович сейчас являеется имамом мечети и председателем ММРО (местной мусульманской религиозной организации). Надо отметить, что в мечети исполняется пятикратная обязательная молитва и призыв к молитве Азан слышен в соседних деревнях. За вклад в сохранение татарского наследия и патриотрическое воспитание молодежи Всемирный Конгресс Татар наградил Чахвар абый Благодарственным письмом. Завершилось мероприятие прочтением Аятов из Священного Корана во Второвагайской мечети и проведением Хатым-Аш.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХ ШЕЙХОВ И ХАНОВ»

С приветственным словом выступили автор проектов организации, председатель Совета РТОО «Наследие» по Тюменской области Луиза Шамсутдинова, начальник комитета по национальному образованию и культуре Исполкома Всемирного Конгресса татар Рустам Гильмутдинов, заместитель председателя Тобольской городской Думы Михаил Никитин, представитель Министерства культуры РТ Гульнафис Валеева, председатель ТООО НКА сибирских татар Тюменской области Фаусия Марганова. Все выступающие дали высокую оценку работе по сохранению историко-культурного наследия сибирских татар РТОО «Наследие» по Тюменской области и поздравили с 15 — летием. Рустам Рафаилович вручил ценные подарки и Благодарственные письма от имени Исполкома Всемирного конгресса татар и Министерства культуры Республики Татарстан.

Круглый стол вел старший научный сотрудник Института Истории АН РТ, к.и.н. Булат Рахимзянов. Булат Раимович сделал доклад «Касимовское ханство как место пересечения позднезолотоордынской истории: от потомков Улуг-мухаммада до Кучумовичей». Темы докладов соответствовали заявленной проблематике Круглого стола. С докладами выступили Фаусия Марганова, соискатель на научную степень к.и.н, ОФ ИАЭТ СО РАН (Омский ф-л Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, г. Омск) «Два рода Занкиевых. Дистрибутивный анализ»; Рустам Гильмутдинов, начальник комитета по национальному образованию и культуре Исполкома Всемирного Конгресса татар «Роль ханов в распространении и закреплении ислама» (г. Казань); Алсу Мухамедьярова, директор кафе «Бахетле» на тему «Кафе-музей сибирских татар: история создания и перспективы развития» (г. Тобольск); Зухра Хабибуллина, директор салона платья на никах «Риана», «Духовные корни (духовность) через культуру проведения свадебных торжеств: планы и перспективы (г. Тобольск); Данияр Ахметов, руководитель Тюменского филиала Татарского Дворянского Собрания (Меджлис Татарских Мурз), «Потомки хана Сибирского ханства Кучума в современном мире» (г. Тюмень); Луиза Шамсутдинова, председатель Совета РТОО «Наследие» по Тюменской области, «Борынгыдан килгән тамырлар: ханнар белән шейхлар ныгыткан Себердә ислам дине»; Айдана Мухамедьярова, ученица 5 класса СОШ №17 г. Тобольска, «Сообщение о Хане Кучуме и его семье»; Зайтуна Тычинских к.и.н., «К вопросу об исламских миссиях XVI в. в Западной Сибири» (г. Тобольск); Рият Абайдуллин, смотритель астана, «Ишмәт астанасы тарихы» (Тобольский район); Клим Садыков, к.п.н., «Тиләфрүс Гасымованың «Аллаһы тәгалә хакына» китабы буенча: Себергә шаехларның килү тарихы» (г.Тобольск); Ишмухамет Аитов, председатель ММРО д. Новокаишкуль Ярковского района ТО «Минем нәселем: Аитов һәм Туктабаевлар тогымы»; и др. От имени «Дома чингизитов и кучумовичей Данияр Ахметов подарил флаг рода Шейбанитов, от имени таро-башкирских татар Зульфия Муратшина подарила флаг сибирских татар. Свои доклады отправили Сафиуллина Елена Шаукатовна, директор-корреспондент корпунта ТНВ Планета в г. Томске «Северный ислам: страницы истории и современности»; Байрамова Фаузия Аухадиевна, к.и.н. «История Сибири» «Себер тарихы» Хади Атласи (г.Набережные Челны); Кульмаметова Зилия Шамильевна, студент ТГУ «Увековечевание памяти предков в д. Кызылбаево Тобольского района: установка Памятного знака»; Катыров Марат Сафарович, заместитель председателя городского Совета татар НКА «Роль исламских миссионеров в Омской области»; Хамзина Рашида Камильевна, представитель ОГАУК «Центр татарской культуры» и НКА г. Бертска Новосибирской области «Судьба памятников в Новосибирской области: Чертово городищ»; Шамурадов Фархад Абдалимович, председатель НКА сибирских татар Вагайского района «Опыт этимологизации наименований юрт сибирских татар Истятской волости. Этнонимический аспект».

Круглый стол завершился принятием Резолюции. Основные пункты резолюции охватили следующие вопросы: издать сборник материалов Круглого стола; продолжить работу по выявлению новых объектов, астана, их паспортизацию; продолжить работу по проведению массовых культурных и научно-практических мероприятий в рамках «Искер-жыен», «Изге Искер көннәре»; Круглый стол «По следам Великих шейхов и ханов» проводить ежегодно; обратиться к органам государственной власти с просьбой о всесторонней поддержке мероприятий, связанных с поддержанием национального самосознания сибирских татар; обратиться к органам государственной власти с просьбой о финансовой поддержке комплексов «Искер» и «Сузге»; охватить большее количество татарских населенных пунктов, связанных с татарской культурой.

После работы Круглого стола состоялось награждение победителей и участников онлайн-конкурса «Царица Искера-Кучумова царства».

Всего в конкурсе приняли участие 34 конкурсантки из Новосибирской, Томской, Омской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Счетная комиссия в составе автора и организатора конкурса, Заслуженного работника культуры Республики Татарстан, председателя Совета Региональной татарской общественной организации «Наследие» по Тюменской области Луизы Шамсутдиновой, Заслуженной артистки Республики Татарстан Гульшат Имамиевой, руководителя женской татарской организации «Ак Калфак» г. Бердск, активиста татарской общины Новосибирской области Рашиды Хамзиной и лауреата республиканских и международных конкурсов Гульнафис Валеевой, модератора конкурса Андрея Засорина, обработали более трех тысяч лайков, классов и двухсот комментариев из трех социальных сетей.

Абсолютным победителем конкурса стала Дианира Ибукова из с. Тукуз Вагайского района Тюменской области, набравшая наибольшее количество лайков / классов и комментариев. Победителями в разных возрастных категориях стали:

— Возрастная категория от 3 до 5 лет:

I место – Аделина Батынова (д. Тоболтуры, Тобольский район).

— Возрастная категория от 6 до 8 лет:

I место – Иделия Мухамедьярова (г. Тобольск);

II место – Ильнара Ниязова (г. Тобольск);

III место – Сафина Байнашева (г. Тобольск).

— Возрастная категория от 9 до 11 лет:

I место – Лилия Ахатова (г. Тобольск);

II место – Алина Ниязова (г. Тобольск);

III место – Айдана Мухамедьярова(г. Тобольск).

— Возрастная категория от 12 до 14 лет:

I место – Дианира Ибукова (с. Тукуз, Вагайский район);

II место – Дания Хамзина (г. Бердск, Новосибирская область).

— Возрастная категория от 15 до 17 лет:

I место – Дарина Сеитова (г. Тюмень);

I место – Сабина Сафарова (г. Тюмень);

II место – Зульфия (г. Тюмень);

III место – Кучкульдинова Алия (г. Томск).

— Возрастная категория от 18 до 25 лет:

I место – Идрисова Зарина (г. Томск);

II место – Миляуша Рамазанова (г.Тобольск);

III место – Кучкульдинова Зарина (г. Томск).

— Возрастная категория от 26 лет и старше:

I место – Алсу Мухамедьярова (г. Тобольск);

II место – Юлия Мухаматуллина (г. Салехард, ХМАО-Югра).

III место – Оксана Абайдуллина (г. Тюмень);

Все участники награждены по разным номинациям.

Победителей награждали Гульнафис Валеева, Айдар Габдинов

Юбилейное мероприятие «ИЗГЕ ИСКЕР КӨННӘРЕ» в честь 15 летия РТОО «Наследие» по Тюменской области завершила свою работу песней Габдуллы Тукая «Туган тел» в исполнении заслуженного артиста Республики Татарстан Айдара Габдинова, победителя Международных конкурсов Гульнафис Валеевой и гимном Сибири «Себер» на слова Булата Сулейманова. Культурную часть мероприятия вела представитель Исполкома Всемирного конгресса татар и Министерства культуры Республики Татарстан Гульнафис Валеева.

Сибирские татары благодарят всех участников юбилейного мероприятия за сотрудничество и за сохранение историко-культурного наследия татарского народа! Особые слова благодарности выражаем за поддержку нашей деятельности все 15 лет работы руководству Всемирного конгресса татар и Министерства культуры Республики Татарстан, первому Президенту Республики Татарстан Минтимиру Шариповичу Шаймиеву и Президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову.

Луиза Шамсутдинова

председатель Совета РТОО

«Наследие» по Тюменской области