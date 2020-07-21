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В Тюменской области скоро появится новый туристический маршрут о сибирских татарах

В Тюменской области скоро появится новый туристический маршрут о сибирских татарах

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 21.07.2020 0 3

Фонд развития «Содружество» разрабатывает новый туристический маршрут, на котором жители Тюмени и гости  края могут познакомиться с золотным шитьем. Уникальные изделия создавались сибирскими мастерицами на протяжении трех столетий.

Как рассказала «Вслух.ру» руководитель фонда развития «Содружество», магистр музеологии Елена Сулейманова, на маршруте — три знаковых места. Это музей «Дом Машарова», где собрана коллекция памятников золотного шитья XVIII-XIX веков, в том числе национальные головные уборы, Ембаевский сельский музей и Тобольский Иоанно-Введенский женский монастырь.

Ембаевский сельский музей знакомит посетителей с историей и культурой сибирских татар, где в том числе представлена национальная одежда — нагрудное украшение и головной убор XIX века с золотной вышивкой. Стоит отметить, что экспонаты Ембаевского сельского музея входят в федеральный музейный фонд.

В музее «Дом Машарова» наряду со старинными экспонатами есть и современные изделия. Так, в музее представлено панно «Голубь Победы», вышитое золотыми нитками. Тюменские мастерицы создали панно в честь 75-летия Победы. Существует много техник золотного шитья, многие из них были забыты. Сейчас их возрождают.

Презентация маршрута запланирована на август этого года

ural.tatar

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