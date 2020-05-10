В Тюменской области запустили сайт 75-летия Победы

В преддверии 9 Мая в Тюменской области запустили сайт, посвященный юбилею Победы в Великой Отечественной войне – память72.рф.

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы, но в связи с пандемией коронавируса многие праздничные мероприятия пройдут в режиме онлайн. Региональный интернет-ресурс память72.рф поможет жителям Тюменской области сориентироваться в сотнях интересных событий и акций, спланировать собственную программу празднования.

На интернет-ресурсе публикуются новости, актуальная информация о масштабных всероссийских акциях, участие в которых принимают люди по всей стране. Есть раздел с фото- и видеоархивами, в котом собраны снимки и записи парадов предыдущих лет, фильмы и сюжеты, интервью с ветеранами и многое другое.

Выбирайте дату в календаре на сайте и узнайте программу праздника в своем городе!

Депатамент общественных связей Тюменской области