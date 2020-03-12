В Уфе делегация Татарстана приняла участие в церемонии возложения цветов великому татарскому поэту

В эти минуты на площади Уфимского государственного татарского театра «Нур» состоялась церемония возложения цветов к памятнику Г. Тукаю. В мероприятии приняла участие делегация Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра РТ, председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым.

Напомним, 18 апреля 2019 года в Уфе в рамках Дней Республики Татарстан в Республике Башкортостан состоялось открытие памятника татарскому поэту Габдулле Тукаю.

Памятник установлен на площади перед Уфимским государственным татарским театром «Нур». Его автором выступил скульптор Владимир Дворник. Общая высота монумента – около 8 м, а фундамент уходит в глубину на 7 м. Постамент выполнен из гранита, сам памятник – из бронзы.