В Уфе может появиться площадь им. Тукая. Данный вопрос рассмотрели депутаты Горсовета на заседании президиума. Имя татарского поэта предлагается присвоить площади рядом с Уфимским государственным татарским театром «Нур», где установлен памятник поэту. Как сообщает ИА «Башинформ», вопрос о переименовании будет включен в повестку заседания рабочей комиссии. Окончательные решения по проектам будут приняты на заседании, которое состоится 12 февраля 2020 года.

Напомним, памятник великому татарскому поэту Габдулле Тукаю в Уфе установили в апреле прошлого года в рамках проведения в столице Башкортостана Дней культуры Татарстана.

Участие в открытии памятника приняли президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкортостана Радий Хабиров.

Трехметровый памятник изготовили и установили на гранитном четырехметровом постаменте на деньги уфимского депутата горсовета, мецената Артура Хазигалеева. Он является членом совета директоров компаний «Уфанет» и завода по производству оборудования для нефтедобычи «ОЗНА», крупного башкирского складского комплекса «Сигма» и торгового центра «Башкирия». Приблизительная стоимость памятника Тукаю вместе с благоустройством территории составила порядка 8 млн рублей.

«Открытие памятника великому поэту Габдулле Тукаю — большое и важное событие для двух братских республик. Теперь у нас с вами есть новый символ дружбы башкирского и татарского народов, — отметил на открытии памятника Хабиров. — Жизнь и творчество классика связаны в том числе с Башкирией. Он любил башкирские легенды и песни, а дружба двух великих поэтов — Габдуллы Тукая и Мажита Гафури — еще больше сблизила два братских народа. Скажу так: в Башкортостане Тукая очень любят. Здание, где работает правительство Республики Башкортостан, располагается на улице, названной в честь великого поэта. То есть главная улица Башкортостана названа и посвящена ему. Сегодня для нас очень значимо, что Тукай вернулся и будет с нами в Башкортостане навсегда. Приветствуем тебя в Башкортостане, великий Тукай!»



business-gazeta.ru