В Уфе открываются курсы изучения старотюркского языка

8 января в Уфе Национальная библиотека им. А.-З. Валиди запускает новый проект «Курс изучения старотюркского языка». Занятия будет вести заведующий отделом рукописей и редких изданий библиотеки, кандидат филологических наук Флюр Сибагатов.

На открытие курсов приглашен председатель общества краеведов Башкортостана, генеральный директор Национального музея Республики Башкортостан, кандидат исторических наук Марат Зулькарнаев.

«Старотюркский язык — в дореволюционный период письменный язык, называвшийся также «Поволжский тюрки», который был в обиходе у башкир, татар и других народов, — пояснили организаторы курсов. — Как известно, дореволюционные архивы, в том числе и ревизские сказки, переписи, генеалогические записи, запротоколированы на старотюркском языке».

Как утверждают организаторы, изучение старотюркского языка поможет нашим соотечественникам в изучении и исследовании фамильных записей при составлении генеалогического древа — шежере.

Первый этап планирует 10 занятий. Занятия будут проходить в отделе рукописей и редких изданий Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди РБ (Уфа, ул. Ленина, 4, 1-й этаж). Начало в 15.00.

bashinform.ru