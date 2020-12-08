В Уфе состоялся гала-концерт фестиваля-конкурса башкирской и татарской песни «Идель»

В Уфе прошел Международный фестиваль-конкурс башкирской и татарской песни «Идель». Текущий год стал для фестиваля юбилейным – проект отмечает своё 10-летие. В этом году он удостоился гранта Главы Республики Башкортостан деятелям культуры и искусства.

В проекте ежегодно участвуют студенты и выпускники вокальных отделений вузов и ссузов Башкортостана, Татарстана, Москвы и других регионов России.

5 декабря в ГКЗ «Башкортостан» состоялся юбилейный гала-концерт фестиваля. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой оргкомитет принял решение об отмене проведения конкурсной части в этом году. На мероприятие были приглашены почётные гости и яркие лауреаты фестиваля прошедших лет.

Участники концерта получили ценные памятные подарки от оргкомитета и партнёров фестиваля. Директор фестиваля Лилия Бадамшина удостоилась звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан», а также получила Благодарственные письма от депутата Госдумы РФ Зугуры Рахматуллиной и постоянного представителя РТ в РБ Юсупа Якубова. Координатор проекта Диана Байтурина получила Памятный значок «К 100-летию ТАССР».

Лауреаты «Идель» Зилия Бахтиева (2013) и Рафис Сирусин (2015) получили Благодарственные письма Министерства культуры Республики Татарстан. А лауреаты фестиваля Айгуль Хаернасова (2018), Руслан Габбасов (2016), Айтуган Вальмухаметов (2016), Нурзия Сабитова (2014) и Алмас Хусаинов (2017) получили Благодарственные письма Всемирного конгресса татар.

Приятным сюрпризом стали видеооткрытки от лауреатов прошлых лет: солистки Королевского лондонского театра Ковент-Гарден Айгуль Ахметшиной (обращение из Токио) и Лилианы Газизовой (обращение из Нью-Йорка).

В программе гала-концерта с Национальным оркестром народных инструментов под управлением Линара Давлетбаева выступили члены жюри и яркие лауреаты фестиваля: Идрис Газиев, Ильгам Валиев, Рафис и Алмас Сирусины, Зилия Бахтиева, Альфия Нигматуллина, Айтуган Вальмухаметов и другие.

Справка. Международный фестиваль-конкурс башкирской и татарской песни «Идель» проводится с 2011 года, объявленного Годом укрепления межнационального согласия в России. В разные годы на конкурсе выступали молодые исполнители из Уфы, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Октябрьского, Стерлитамака, Сибая, Ульяновска; Зианчуринского, Бурзянского, Ермекеевского, Илишевского, Баймакского, Салаватского районов Башкортостана. Благодаря фестивалю растёт популярность башкирской и татарской песни среди представителей других национальностей – лауреатами фестиваля в разные годы становились певцы из Латвии, Грузии, Китая, Мексики. За право называться «Лауреатом фестиваля Идель» они соревнуются в номинациях: «Башкирская» или «Татарская народная песня», «Автор-исполнитель», «Башкирская» или «Татарская эстрадная песня», «Академическая песня», «Детская номинация». В 2019 году мероприятие состоялось в рамках Национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

bashinform.ru