В Уфе трагически скончался известный баянист-виртуоз Айнур Фатихов

В Уфе трагически скончался известный музыкант, баянист Айнур Фатихов. Ему было всего 37 лет.

Смерть музыканта «Башинформу» подтвердили в Министерстве культуры, в настоящее время все обстоятельства выясняются. Известно, что члены семьи Фатиховых проходят лечение в больнице.

Перед Днем Республики Айнур Фатихов выступал с Ришатом Тухватуллиным, сообщают коллеги артиста.

«Он 10 октября выступал, шутил за кулисами. Совсем не похоже было, что он болен. Я всё ещё надеюсь, что это ошибка какая-то. Что завтра мы будем радоваться и извиняться за свои посты», — сказала народная артистка РБ Рушанна Бабич.

Фатихов Айнур Халитович родился 22 февраля 1983 года в Уфе в семье известного виртуозного баяниста, народного артиста Башкортостана Халита Фатихова. Окончил ССМШ-лицей при УГИИ им. З. Исмагилова в 2001 году по классу баяна.

В 1997 году Айнур занял VII место на Международном конкурсе баянистов «Кубок мира» в Швейцарии, а также в годы учёбы побеждал на различных международных конкурсах-фестивалях: 1994 — III место на Международном конкурсе им. Андреева в г. Санкт-Петербург; 2001 — на этом же конкурсе I место; 1999 — Гран-при на Республиканском конкурсе народных инструментов в г. Октябрьский.

Уже в годы учёбы его начали приглашать работать популярные певцы Башкортостана и Татарстана, такие как Салават Фатхетдинов, Айдар Галимов, Габдельфат Сафин. В 2007 году вышел его сольный альбом, где он попробовал себя в качестве певца. Кроме баяна, Айнур также играл на курае, различных видах гармоней, аккордеоне, тальянке, кубызе. Был хорошо известен на башкирской и татарской эстраде.