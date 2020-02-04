В Улан-Удэ отметили 100-летие Татарстана

В Улан-Удэ отметили 15-летие автономии татар Бурятии. В честь знаменательных дат в Бурятию приехал заместитель Премьер-министр Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. 30-31 января он встретился с активом татарских общественных организаций Байкальского региона.

Основное торжественное мероприятие прошло в СКЦ «Кристалл». Здесь выступили коллективы районов республики с компактным проживанием татар, а также представили выставку-презентацию декоративно-прикладного искусства, музейных экспонатов и татарской кухни и провели церемонию чествования флага 100-летия образования ТАССР.

Открыла мероприятие член Совета Ассамблеи народов России, председатель Ассоциации народов Бурятии, председатель Региональной национально-культурной автономии татар Бурятии Сажида Баталова.

— Глубоко символично, что мы первыми на Дальнем востоке и в Сибири поддержали эстафету празднования столетия Татарской СССР. Это очень значимое событие не только для Татарстана, но и для всей России совпало с 15-летием национальной культурной автономии татар Бурятии, и мы очень рады представить вам огромный татарский мир через призму очень маленькой автономии. Нас в Бурятии всего 6813 татар, но мы очень достойная частичка всего восьмимиллионного татарского народа, — подчеркнула она.

Как отметил заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства РБ, председатель Комитета по межнациональным отношениям Михаил Харитонов, татарская культура в Бурятии — это больше чем 6813 человек.

— У нас огромное количество межнациональных браков с русскими, бурятами и другими народами. И эти люди, наверное, больше татары чем те, кем они записываются по переписи. Татарский народ для Бурятии родной. Давайте будем жить также вместе, давайте дружить, сохранять свои корни, потому что именно историей мы сильны. Конечно, мы сегодня говорим о нашей автономии, которой исполняется 15 лет, но мы знаем, что она имеет свою предысторию. Например, татарские общественные организации работают у нас с 1997 года – это уже больше 23 лет. Все постепенно выстраивалось, потом появилась автономия, которая основывается на районных организациях. Уважаемые друзья, уважаемые земляки, я говорю это с огромным теплом, потому что все мы породнились с этой землёй, стали частью нашего многонационального народа. С праздником всех, всем большое спасибо! – отметил председатель Комитета.

После поздравлений участникам праздника показали фильма ТНВ «Татары Бурятии» в зале СКЦ.

В связи с 15-летием создания Региональной национально-культурной автономии татар Бурятии Всемирный Конгресс наградил татар активистов, внесших большой вклад в развитие и сохранение татарской культуры в Бурятии.

Отметим, что за 15 лет работы автономия татар Бурятии выиграла десятки грантов Правительства Республики Бурятия и Правительства Республики Татарстан, в том числе провела лабораторию креативных проектов «Кызу жэй на Байкале» для молодежи из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области; организовала первый форум татарских объединений Байкальского региона «Байкал-Джиен», конкурс молодежных проектов «Татар фест на Байкале». Сегодня татарскую культуру в республике представляют еще шесть фольклорных коллектива. Это вокально-эстрнадная группа «Лаккитон», школа танца «Байкал-Идель», ансамбль «Шатлык» села Харашибирь, «Аккошлар» села Старый Онохой, «Алмагачалар» в Усть-Кяхте, молодая этногруппа «Умырзая» из Тэгды. В прошлом году татары Бурятии впервые приняли участие в Татарча диктанте. Активно поддержали Всемирный Конкурс татарских красавиц «Татар кызы». Во всех мероприятиях Автономии принимает участие Татарский молодёжный центр «Тамырлар».

Автономия татар Бурятии под руководством своего лидера открывает татар Бурятии миру — ежегодно проводит Байкальский Сабантуй, создает собственные бренды, Токмач-баттл, «Байкальский чак-чак с кедровыми орешками», «Тамырлар», куклу-кубышку «Алтынчяч»; развивает этнотуризм и возрождает села с компактным проживанием татар.

А в 2019 татары Бурятии дали старт Байкальскому танцевальному этномарафону «APIPA», посвященному 100-летию ТАССР, который уже подхватили татары Европы и России.

egov-buryatia.ru