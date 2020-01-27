В Ульяновске состоялась церемония открытия V Открытого областного фестиваля самодеятельных и народных театральных коллективов имени Бари Тарханова

26 января 2020 года в Центре татарской культуры Ульяновской области состоялась торжественная церемония открытия V Открытого областного фестиваля самодеятельных и народных театральных коллективов имени Бари Тарханова, который продлится до 28 марта. Свои постановки представят театральные коллективы города Ульяновска, Новомалыклинского, Цильнинского и Старокулаткинского района Ульяновской области, Бикшикский народный театр Республики Чувашия, а также Буинский народный театр «Яктылык» и Апастовский народный театр Республики Татарстан.

В рамках церемонии открытия состоялся и первый показ спектакля драматурга Айгуль Ахматгалиевой «Ул бит берәү генә», который входит в репертуар Народного театра “Нур” ДК “Киндяковка” (режиссер Джамиля Мифтахова).

С привественным словом перед гостями выступили Заместитель директора департамента Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области Елена Куракова, Заслуженный работник культуры РФ, зав. филиалом Центра по возрождению и развитию национальных культур Нурия Туркова, Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, председатель Исполкома ОО “Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия” Рамис Сафин.

Каждые выходные в течении трех месяцев жители города и области смогут насладиться постановками участников фестиваля. Выступления, которых пройдут согласно графику фестиваля.

Центр татарской культуры Ульяновской области