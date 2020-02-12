В Ульяновской области обсудили проблему преподавания татарского языка

Из более чем 400 школ Ульяновской области только 130 изучают татарский язык на уроках, кружках и факультативах. Об этом было заявлено на недавнем заседании исполкома региональной татарской автономии. В связи с этим руководство автономии обратилось к министру образования и науки области с просьбой разобраться в этой неприятной ситуации и принять меры, сообщил председатель автономии Рамис Сафин.

Рассмотрение ходатайства длилось недолго — руководители районного отдела образования и директора некоторых школ, вызвали в министерство и попросили внести ясность.

Заместитель председателя Ульяновской областной татарской автономии Рифкат Ахмадуллов напомнил, что статья 26 Конституции России — гласит «каждый человек может использовать свой родной язык, ему предоставляется право на образование и воспитание на этом языке». Он также отметил серьезный разговор об этом с руководителями управлений образования районов, где не преподается татарский язык, и директорами школ.

Федеральный закон ”О языках народов России» гарантирует развитие и сохранение родных языков независимо от численности населения Российской Федерации. В настоящее время федеральные государственные образовательные стандарты, могут преподаваться в школах по ФГОС с 1 до 3 часов в неделю. Но директора либо не проявляют желания, либо ссылаются на, то что родители не хотят.

К сожалению, и в татарских деревнях родители выбирают для своих детей русский язык как “родной”, и директора проявляют слабость в этом деле. По словам директора Института развития образования Министерства образования Ульяновской области Сергея Андреева, в некоторых школах директора вообще ничего не делают в организации этой работы и поиске учителей татарского языка.

-Мне кажется, что это самая большая проблема сегодня. Сергей Алексеевич прав, директора школ не создают для себя дополнительных хлопот по организации обучения татарскому языку. Поэтому на собраниях не считают необходимым разъяснять родителям их права, сказал Сафин.

В этом учебном году в школах Ульяновской области обучаются 14560 детей татарской национальности. По данным регионального министерства образования и науки, из них более 6000 учащихся изучают татарский язык на уроках, кружках и факультативах.

На встрече в министерстве ряд директоров обратили внимание на нехватку кадров для обучения татарскому языку, отсутствие учителей со специальными знаниями. Их оправдание оказалось неуместным.

Ульяновский государственный педагогический университет готов помочь в подготовке учителей родного языка, совершенствовать их знания. По данным минобрнауки Татарстана, несколько лет назад Ульяновская область шла в первой тройке среди 27 регионов России по обучению татарскому языку. Но, к сожалению, за последние два года мы упала на несколько позиций.

Как мы уже говорили, сейчас по закону родной язык преподается только с согласия родителей. А в качестве родного они выбирают русский язык. При отсутствии заявления от родителей в школе не считают необходимым его обучение. Таким образом, количество школ, преподающих татарский язык, с каждым годом уменьшается.

На очередной встрече у заместителя мэра города Ульяновска речь шла о состоянии преподавания татарского языка в школах города. Из 7103 татарских детей в школах только 1643 могут изучать родной язык. Заместитель мэра Ирина Митрофанова дала поручение Управлению образования с 1 сентября наладить преподавание родного языка.