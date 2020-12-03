В Ульяновской области открыли новый детский сад

2 декабря в селе Большой Чирклей Николаевского района Ульяновской области состоялась торжественная церемония открытия детского сада с участием министра образования и науки Республики Татарстан Ильсура Хадиуллина и Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. В мероприятии также принял участие заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов высоко оценил проведённые на объекте работы и выразил всем, кто принимал участие в возведении нового корпуса, большую благодарность. Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин выступил с приветственным словом. В своем выступлении он отметил значимость сотрудничества в сфере образования между Республикой Татарстан и Ульяновской областью.

Новый детский сад с татарским языком воспитания и обучения рассчитан на 120 мест. После церемонии открытия почетные гости осмотрели помещения нового детского сада: группы для детей раннего возраста, пищеблок, бассейн, комнаты и кабинеты дополнительного образования и др.

В рамках данного мероприятия был организован «круглый стол», на котором презентовали концепцию развития дошкольного образования детского сада, состоялся обмен опытом в сфере образования. Также между Министерством образования и науки Республики Татарстан и Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области продлены Соглашения о сотрудничестве в сфере образования.

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